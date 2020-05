The Greatest di James Blunt: testo, traduzione e video ufficiale

The Greatest di James Blunt è estratto dall’album Once Upon a Mind, sesto album in studio del cantautore britannico, pubblicato nell’ottobre 2019. A causa della pandemia da Covid-19, Blunt ha deciso di devolvere tutti i proventi del singolo al Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra (NHS). “Originariamente ho scritto The Greatest per i miei bambini – ha spiegato il famoso artista -, un messaggio di speranza per il loro futuro, per loro che dovranno vivere un modo che sta impazzendo. Ma nelle ultime settimane il brano ha assunto un nuovo significato, guardando le persone del Servizio Sanitario, i primi soccorritori, i medici e gli infermieri in tutto il mondo combattere il Coronavirus. Sono loro i veri eroi – ha concluso -, sono loro i veri Greatest, i più grandi, a cui tutti noi dobbiamo dimostrare la gratitudine che si meritano”. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

The Greatest di James Blunt: il testo

Too much to say

Too much to lose

I get frustrated thinking ‘bout the world I brought you to

It’s a battle of time

That I have with you

But don’t decide the how, the when or if we’ll make it through.

I feel that you deserve a chance to know the truth and to be better than

The ones who came before you only to let pride and money weaken them.

So be the young, the brave, the powerful

‘Cause the world is standing waiting for someone to come and change it

Yeah, be the young, the brave, the powerful

‘Cause we need a soul to save us

Need someone to be the greatest.

So many words

Veiling the truth

The others turning and it’s time for us to choose

And people will try

To take you down too

But if I was a betting man, I’d put all my money on you.

I know that I have nothing left to give to you to make you better than

The man I failed to be, the friends and father that I know I should have been.

So be the young, the brave, the powerful

‘Cause the world is standing waiting for someone to come and change it

Yeah, be the young, the brave, the powerful

‘Cause we need a soul to save us

Need someone to be the greatest.

Nobody knows what to say

Nobody shows you the way

Sometimes it’s hard to see

Who you’re gonna be.

So be the young, the brave, the powerful

‘Cause the world is standing waiting for someone to come and change it

Be the young, the brave, the powerful

‘Cause we need a soul to save us

Need someone to be the greatest

Be the young, the brave, the powerful

‘Cause the world is standing waiting for someone to come and change it

Be the young, the brave, the powerful

‘Cause we need a soul to save us

Need someone to be the greatest.

Love.

The Greatest di James Blunt: la traduzione

Troppo da dire

Troppo da perdere

Mi sento frustrato pensando al mondo in cui ti ho portato

È una battaglia del tempo

Che ho con te

Ma non decidere come, quando o se ce la faremo.

Sento che meriti la possibilità di conoscere la verità e di essere migliore di

Quelli che sono venuti prima di te solo per lasciarli indebolire dall’orgoglio e dai soldi.

Quindi sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché il mondo sta aspettando che qualcuno venga e lo cambi

Sì, sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché abbiamo bisogno di un’anima per salvarci

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia il migliore.

Così tante parole

Velare la verità

Gli altri si voltano ed è il momento per noi di scegliere

E la gente ci proverà

Anche per abbatterti

Ma se fossi un uomo di scommesse, punterei tutti i miei soldi su di te.

So che non mi resta altro da darti per renderti migliore

dell’uomo che non sono riuscito a essere, gli amici e il padre che so che avrei dovuto essere.

Quindi sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché il mondo sta aspettando che qualcuno venga e lo cambi

Sì, sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché abbiamo bisogno di un’anima per salvarci

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia il migliore.

Nessuno sa cosa dire

Nessuno ti mostra la strada

A volte è difficile da vedere

Chi sarai.

Quindi sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché il mondo sta aspettando che qualcuno venga e lo cambi

Sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché abbiamo bisogno di un’anima per salvarci

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia il migliore

Sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché il mondo sta aspettando che qualcuno venga e lo cambi

Sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché abbiamo bisogno di un’anima per salvarci

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia il migliore.

Amore.

The Greatest di James Blunt: il video ufficiale