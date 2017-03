Thinkin’ Bout You di Ben Dj: il testo e il video ufficiale

Thinkin’s Bout You è la hit punta di diamante del dj e produttore italo-tunisino Ben Dj, considerato da molti anni uno dei massimi esponenti internazionali del genere dance clubbing, in consolle nelle discoteche di tutto il mondo. Il videoclip è stato girato interamente a Milano e diretto da Simone Pazienza in collaborazione con Ego Music. Ben DJ, che si è sempre contraddistinto per il suo interesse nel ricercare le ultime tendenze e nell’essere all’avanguardia, ha voluto per il suo ultimo videoclip due influencer come Giulia Gaudino e Alessandro Magni. Il singolo Thinkin’ Bout You, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming, sta riscuotendo un enorme successo: è presente nelle migliori e più seguite playlist mondiali su Spotify (con oltre 1 milione di ascoltatori in totale) e ha raggiunto la posizione #15 nella Viral 50 di Spotify Francia e la #39 nella Viral 50 di Spotify Olanda. La traccia è una house ballad dal tocco gentile con una voce calda che ci porta in un sofisticato viaggio verso il “club side of the Moon”. Ecco il testo e il video ufficiale di Thinkin’s Bout You.

Thinkin’ Bout You: il testo

I hurt myself today

Made a mess of myself

But I’m better now

I guess Just thinkin’ about you, helps

Wanna feel this way forever

Words going wild in my head

The time has come for resurrection

There’s a fire in my chest

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Gotta keep an open mind

Bright days lying ahead

Though you closed the door and left me broken

The keys are still in my hand

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you.

Thinkin’ Bout You: il video ufficiale