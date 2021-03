Ti raggiungerò di Fred De Palma: testo e video ufficiale

Ti raggiungerò di Fred De Palma sarà contenuto nel suo nuovo disco che seguirà a UEBE. Il brano è la colonna sonora della campagna di WindTre visibile in Tv e online. Lo spot, diretto da Alessandro Genovesi, è on air sulle principali emittenti con formati da 30 e 20 secondi. Alla pianificazione TV si affiancano i canali online e la comunicazione social, con contenuti originali dedicati sui profili Facebook e Instagram di WINDTRE. Ecco testo e video ufficiale.

Ti raggiungerò di Fred De Palma: il testo

Ti raggiungerò di Fred De Palma: il video ufficiale

[Intro]De Palma, uhUebecita, come stai? (Uh-uh-uh)Resti in zona questa sera, cosa fai? (Uh, uh)Impazzirò (Oh), impazzirai (Uh-uh-uh)Non dirmi che con me non ci verresti mai [Pre-Ritornello 1]Soffia il vento del destino, chissà dove porteràSolo per starti vicinoQuesta notte tra le note che escono dal finestrino in giro per la tua cittàIo ti seguo e non mi importa dove vaiSe chiami questa notte io ti risponderòPer dirti cento volte per te io ci saròE non mi importa niente quanti chilometriTu pensami più forte finché non sarò lì [Ritornello]Ti raggiungeròUoh-uh-oh, uoh-uh-ohTi raggiungeròUoh-uh-oh, uoh-uh-ohTi raggiungeròUoh-uh-oh, uoh-uh-ohTi raggiungeròPer stare molto più vicini [Strofa]Non lasciarmi da soloVieni con me se vuoi prendere il voloChe se finisce tutta la magiaArriva il gelo della gelosia a riportarci sul suoloGuarda dove sonoNel punto più alto del mondoIl vuoto ci parla è profondo (Eh)Guardaci dentro, guardati intorno, ueh [Pre-Ritornello 1]Soffia il vento del destino chissà dove porteràSolo per starti vicinoQuesta notte tra le note che escono dal finestrino in giro per la tua cittàIo ti seguo e non mi importa dove vaiSe chiami questa notte io ti risponderòPer dirti cento volte per te io ci saròE non mi importa niente quanti chilometriTu pensami più forte finché non sarò lì [Ritornello]Ti raggiungeròUoh-uh-oh, uoh-uh-ohTi raggiungeròUoh-uh-oh, uoh-uh-ohTi raggiungeròUoh-uh-oh, uoh-uh-ohTi raggiungeròPer stare molto più vicini [Pre-Ritornello 2]Sotto allo stesso cieloDistanze non ce n’èHo espresso un desiderio che un po’ somiglia a teMi chiedi dove sono prima di come stoNon dirmi che ti manco perchè tanto già lo so [Ritornello]Ti raggiungeròUoh-uh-oh, uoh-uh-ohTi raggiungeròUoh-uh-oh, uoh-uh-ohTi raggiungeròUoh-uh-oh, uoh-uh-ohTi raggiungeròPer stare molto più vicini.