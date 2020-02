Tiburones di Ricky Martin: testo, traduzione e video

Tiburones di Ricky Martin è un chiaro invito ad abbattere i muri, a fermare l’odio, la guerra e la violenza che ci circonda per respirare un clima di pace e serenità. Ecco testo, traduzione e video del nuovo brano del celebre cantautore portoricano.

Ricky Martin – Foto: Facebook

Tiburones di Ricky Martin: il testo

Tiburones

Ya no sé por qué peleamos así

Basta de hacernos daño

Que se nos van los años

Imposible que te largues así

Quédate aquí otro rato

Vamo’ a mojar los labios

Es que no ves que nos queremos

Que a nuestros corazones

No les gusta estar a solas

Que nos mata el sentimiento

Y nos sobran las razones

Gastemos todas las municiones

Ganemos la batalla

Que aún queda tiempo, dale

Vamos a echar el resto

Pero cambiemos el escenario

Que no quiero pelear contigo

¿Cómo la ves?

Vamos a cambiar de casa

Vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma

Bésame aquí en la calle

Por ti cruzo la tierra

Lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea

Nado con tiburones

Vamos a hacernos una cena

Una noche de vela con una botella

Del mejor vino

Vamos a abrirnos

Y a derribar todos los muros

Con un mismo latido

Vámonos al cine

Leamos un libro

Juntos de la mano

Como dos locos, vamos de a poco

Vamos a borrar todo el pasado

Es que no ves que nos queremos

Que a nuestros corazones

No les gusta estar a solas

Que nos mata el sentimiento

Y nos sobran las razones

Gastemos todas las municiones

Ganemos la batalla

Que aún queda tiempo, dale

Vamos a echar el resto

Pero cambiemos el escenario

Que no quiero pelear contigo

¿Cómo la ves?

Vamos a cambiar de casa

Vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma

Bésame aquí en la calle

Por ti cruzo la tierra

Lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea

Nado con tiburones

Vamos a cambiar de casa

Vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma

Bésame aquí en la calle

Por ti cruzo la tierra

Lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea

Nado con tiburones.

Tiburones di Ricky Martin: la traduzione

Non so più perché combattiamo così

Smettiamola di farci del male

Gli anni ci stanno passando

Impossibile per te partire così

Resta qui un altro po’

Bagniamoci le labbra

Non vedi che ci amiamo

Che ai nostri cuori

Non piace stare da soli

Che la sensazione ci sta uccidendo

E abbiamo molte ragioni

Spendiamo tutte le munizioni

Vinciamo la battaglia

Che c’è ancora tempo, provaci

Mettiamo il resto

Ma cambiamo il palcoscenico

Non voglio combattere con te

Cosa ne pensi?

Cambiamo indirizzo

Andiamo in viaggio per un mese

Parliamo un’altra lingua

Baciami qui per strada

Attraverso la terra per te

Combatto con mille leoni

faccio qualsiasi cosa per te

Nuoto con gli squali

Ceniamo

Una notte di candele con una bottiglia

Del miglior vino

Apriamoci

E abbattiamo tutti i muri

Con lo stesso battito cardiaco

Andiamo al cinema

Leggiamo un libro

Insieme mano nella mano

Come due pazzi, andiamo piano

Cancelleremo l’intero passato

Non vedi che ci amiamo

Che ai nostri cuori

Non piace stare da soli

Che la sensazione ci sta uccidendo

E abbiamo molte ragioni

Spendiamo tutte le munizioni

Vinciamo la battaglia

Che c’è ancora tempo, provaci

Mettiamo il resto

Ma cambiamo il palcoscenico

Non voglio combattere con te

Cosa ne pensi?

Cambiamo indirizzo

Andiamo in viaggio per un mese

Parliamo un’altra lingua

Baciami qui per strada

Attraverso la terra per te

Combatto con mille leoni

faccio qualsiasi cosa per te

Nuoto con gli squali

Cambiamo indirizzo

Andiamo in viaggio per un mese

Parliamo un’altra lingua

Baciami qui per strada

Attraverso la terra per te

Combatto con mille leoni

faccio qualsiasi cosa per te

Nuoto con gli squali.

Tiburones di Ricky Martin: il video