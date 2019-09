Too hot di Jason Derulo: testo, traduzione e video ufficiale

Too hot di Jason Derulo strizza l’occhio alla provocazione e alla sensualità del sound. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Too hot di Jason Derulo: il testo

[Intro1]

All the ladies to the dance, oh yeah

[Verse 1]

Left the rules fall, I’m a winner

Now my?neck?froze, I’m a?winner

We could go on with the?lights down low

Girl is too hot to keep all these clothes

[?] Louis

[?] Gucci

Only came out to run in to you

The first thing I noticed

[Pre-Chorus2]

Is that you came to the club in the tight sheet

But I’m sure you preferred a rose

So we can get changed in the backseat

Cause it’s summertime and you know

[Chorus3]

It’s too hot for clothes

Too hot for clothes

Too hot for clothes, na na na

Too hot, too hot

Baby it’s too hot for clothes

Too hot for clothes

Too hot for clothes, na na na

Too hot, too hot

[Verse 2]

Been a man of word and i-i-i

Ain’t never seen a painting-ting so fly

I bet you dance in the mirror like boop-ba-ba-doop

All alone with your t-t-touch

As all I drink I’m done chasing the truth

Clothes are scattered around on the floor

But all I remember is

[Pre-Chorus2]

Is that you came to the club in the tight sheet

But I’m sure you preferred a rose

So we can get changed in the backseat

Cause it’s summertime and you know

[Chorus3]

It’s too hot for clothes

Too hot for clothes

Too hot for clothes, na na na

Too hot, too hot

Baby it’s too hot for clothes

Too hot for clothes

Too hot for clothes, na na na

Too hot, too hot

[Bridge6]

Take it all off

Cause it’s too warm girl

Take it all off

[Chorus3]

It’s too hot for clothes

Too hot for clothes

Too hot for clothes, na na na

Too hot, too hot

Baby it’s too hot for clothes

Too hot for clothes

Too hot for clothes, na na na

Too hot, too hot.

Too hot di Jason Derulo: la traduzione

Tutte le ragazze a ballare, oh sì

Ho lasciato crollare tutte le regole, sono un vincitore

Ora il mio collo si è bloccato, sono un vincitore

Potremmo andare avanti con le luci spente

La ragazza è troppo calda per tenere tutti questi vestiti

Louis

Gucci

E’ uscita solo per correre da te

La prima cosa che ho notato

È che sei venuta al club nell’abito stretto

Ma sono sicuro che avresti preferito una rosa

Quindi possiamo cambiarci sul sedile posteriore

Perché è estate e lo sai

Fa troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti, na na na

Troppo caldo, troppo caldo

Baby fa troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti, na na na

Troppo caldo, troppo caldo

Sono stato un uomo di parola e i-i-i

Non ho mai visto una pittura così volare

Scommetto che balli allo specchio come boop-ba-ba-doop

Tutto solo con il tuo tocco

Mentre bevo, ho finito di inseguire la verità

I vestiti sono sparsi sul pavimento

Ma tutto ciò che ricordo è

È che sei venuta al club nell’abito stretto

Ma sono sicuro che avresti preferito una rosa

Quindi possiamo cambiarci sul sedile posteriore

Perché è estate e lo sai

Fa troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti, na na na

Troppo caldo, troppo caldo

Baby fa troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti, na na na

Troppo caldo, troppo caldo

Togli tutto

Perché fa troppo caldo, ragazza

Togli tutto

Fa troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti, na na na

Troppo caldo, troppo caldo

Baby fa troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti

Troppo caldo per i vestiti, na na na

Troppo caldo, troppo caldo.

Too hot di Jason Derulo: il video ufficiale

Redazione-iGossip