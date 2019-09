Torn di Ava Max è il terzo singolo estratto che anticipa il suo album di debutto ancora da annunciare. Il brano è stato prodotto da Cirkut. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Torn di Ava Max: il testo

[Verse 1]

You, you take all of the li-li-light away

But, but then you give me fireworks

I, I think of leaving ni-ni-night and day

But, but then you always find the words

[Pre-Chorus1]

You’re contagious, baby

Love when you love me, hate me

The way you rock, ro-ro-rock my body lately

You set the rain on fire

I wish the lows were higher

Wish I could stop, stop, stop to save me

[Chorus2]

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door

Oh no, right now baby I’m torn

I can’t get enough, can’t take anymore

Oh no, right now baby I’m torn

You dry my tears and make it pour

You show me love and give me war

I can’t get enough, can’t take anymore

Oh no, right now baby I’m torn

[Verse 2]

I, I always want to run, run, run away

But, but then I crawl into your arms

It, it’s like we’re starting drama every day

But, but you know that’s my favorite part

[Pre-Chorus1]

You’re contagious, baby

Love when you love me, hate me

The way you rock, ro-ro-rock my body lately

You set the rain on fire

I wish the lows were higher

Wish I could stop, stop, stop to save me

[Chorus2]

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door

Oh no, right now baby I’m torn

I can’t get enough, can’t take anymore

Oh no, right now baby I’m torn

You dry my tears and make it pour

You show me love and give me war

I can’t get enough, can’t take anymore

Oh no, right now baby I’m torn

[Post-Chorus5]

(Torn, baby I’m torn, torn)

(Torn, torn, baby I’m torn, torn)

[Bridge6]

Torn from the pages out of our book

A beautiful tragedy

I’m torn in between heaven and hell

‘Cause baby when I’m with you

I just don’t know where I’d rather be!

[Chorus2]

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door

Oh no, right now baby I’m torn (ooh!)

I can’t get enough, can’t take anymore

Oh no, right now baby I’m torn

You dry my tears and make it pour (oh)

You show me love and give me war

I can’t get enough, can’t take anymore (oh)

Oh no, right now baby I’m torn.

Torn di Ava Max: la traduzione

Tu, porti via tutta la luce

Ma, ma poi mi dai i fuochi d’artificio

Io penso di andarmene giorno e notte

Ma, ma poi trovi sempre le parole

Sei contagioso, piccolo

Ami quando mi ami, mi odi

Il modo in cui scuoti, scuoti il mio corpo ultimamente

Hai dato fuoco alla pioggia

Vorrei che i minimi fossero più alti

Vorrei potermi fermare, fermarmi, fermarmi per salvarmi

Oh, voglio restare, voglio uscire dalla porta

Oh no, in questo momento baby sono combattuta

Non ne ho mai abbastanza, non ne posso più

Oh no, in questo momento baby sono distrutta

Mi asciughi le lacrime e le fai colare

Mi fai vedere l’amore e mi dai la guerra

Non ne ho mai abbastanza, non ne posso più

Oh no, in questo momento baby sono lacerata

Io, ho sempre voglia di correre, correre, scappare

Ma, ma poi mi trascino tra le tue braccia

È come se iniziassimo il dramma ogni giorno

Ma, ma sai che è la mia parte preferita

Sei contagioso, piccolo

Ami quando mi ami, mi odi

Il modo in cui scuoti, scuoti il mio corpo ultimamente

Hai dato fuoco alla pioggia

Vorrei che i minimi fossero più alti

Vorrei potermi fermare, fermarmi, fermarmi per salvarmi

Oh, voglio restare, voglio uscire dalla porta

Oh no, in questo momento baby sono combattuta

Non ne ho mai abbastanza, non ne posso più

Oh no, in questo momento baby sono distrutta

Mi asciughi le lacrime e le fai colare

Mi fai vedere l’amore e mi dai la guerra

Non ne ho mai abbastanza, non ne posso più

Oh no, in questo momento baby sono lacerata

(Combattuta, piccolo sono combattuta, lacerata)

(Lacerata, lacerata, piccolo sono lacerata, lacerata)

Strappata dalle pagine del nostro libro

Una bellissima tragedia

Sono divisa tra il paradiso e l’inferno

Perché piccola quando sono con te

Solo non so dove preferirei essere!

Oh, voglio restare, voglio uscire dalla porta

Oh no, in questo momento baby sono combattuta

Non ne ho mai abbastanza, non ne posso più

Oh no, in questo momento baby sono distrutta

Mi asciughi le lacrime e le fai colare

Mi fai vedere l’amore e mi dai la guerra

Non ne ho mai abbastanza, non ne posso più

Oh no, in questo momento baby sono lacerata.

Torn di Ava Max: il video

