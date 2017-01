Troubled Times dei Green Day: testo, traduzione e video

Troubled Times è il nuovo singolo dei Green Day, il gruppo musicale statunitense formatosi a Berkeley nel 1986 e composto da quattro membri: Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, Tré Cool e Jason White. Il video clip è un omaggio al compianto Martin Luther King, leader dei diritti civili. “Oggi celebriamo l’amore e la compassione più che mai”, ha dichiarato il leader del gruppo presentando il video clip, che è stato diretto da Manu Viqueira e David Rodriguez Simon. Ora non perdiamo altro tempo. Ecco il testo, la traduzione e il video del brano estratto dal loro ultimo album intitolato Revolution Radio. Buona visione!

Troubled Times dei Green Day: il testo

What good is love and peace on earth?

When it’s exclusive?

Where’s the truth in the written word?

If no one reads it

A new day dawning

Comes without warning

So don’t blink twice

We live in troubled times

We live in troubled times

What part of history we learned

When it’s repeated

Some things will never overcome

If we don’t seek it

The world stops turning

Paradise burning

So don’t think twice

We live in troubled times

We live in troubled times

We live in troubled times

We run for cover

Like a skyscraper’s falling down

Then I wander like a troubled mind

What good is love and peace on earth?

When it’s exclusive

Where’s the truth in the written word?

If no one reads it

A new day dawning

Comes without warning

So don’t look twice.

Troubled Times dei Green Day: la traduzione

A cosa serve l’amore e la pace sulla terra?

Quando è esclusivo?

Dov’è la verità nella parola scritta?

Se nessuno la legge

Una nuova giornata agli albori

Inizia senza preavviso

Quindi non chiudere gli occhi due volte

Viviamo in tempi difficili

Viviamo in tempi difficili

Quale parte della storia abbiamo imparato

Quando viene ripetuta

Alcune cose non potranno mai essere superate

Se non ci proviamo

Il mondo smette di girare

Il paradiso in fiamme

Quindi non pensarci due volte

Viviamo in tempi difficili

Viviamo in tempi difficili

Viviamo in tempi difficili

Corriamo ai ripari

Come un grattacielo che si sbriciola

Poi vago come una mente turbata

A cosa serve l’amore e la pace sulla terra?

Quando è esclusivo?

Dov’è la verità nella parola scritta?

Se nessuno la legge

Una nuova giornata agli albori

Inizia senza preavviso

Quindi non chiudere gli occhi due volte.

Troubled Times dei Green Day: il video