Tsunami degli Eugenio in via di Gioia: testo e video

Tsunami degli Eugenio in via di Gioia è il brano in gara al Festival di Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte. La band musicale ha avuto la meglio su Avincola. Ecco testo e video della canzone.

Tsunami degli Eugenio in via di Gioia: il testo

Siamo figli di Steve Jobs e del T9

Siamo Lego in mezzo al traffico di Play Mobile

Siamo strade pulite sotto un cielo Pantone

Campi sintetici calzini bianchi di cotone

Ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo

E stando più vicini non è vero che parliamo

È solo un’impressione

Sulle pellicole in bianco e nero

Subito dopo il flash

Noi siamo già scomparsi

Da quando la gente non si trova più

Ci siamo bastati

Da quando il fuoco non brucia più

Siamo disorientati

Da quando Archimede non eureka più

Siamo affondati

Da quando la ruota non è girata più

Siamo quadrati

Siamo quadrati

Guarda lo tsunami che travolge la città

Dentro la mia testa calma piatta

Guarda lo tsunami che travolge la città

Mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Cha cha cha

Siamo le nostre vite nei corpi degli altri

Siamo figli di Jim Carrey in Truman Show

Ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo

E sempre più vicini non è vero che parliamo

Il vento soffia forte

In una sola direzione

Il mare si ritira

Siamo rimasti soli

Guarda lo tsunami che travolge la città

Dentro la mia testa calma piatta

Guarda lo tsunami che travolge la città

Mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Cha cha cha

Qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Noi siamo liberi

Di urlare in faccia al mare

Di mostrarci nudi alle persone

Cambiare colore in faccia, sudare

Tornare a cerchi e rotolare

Metterci in ballo, rischiare

Ridare forma al giusto

E nel gusto naufragare

Guarda lo tsunami che travolge la città

Mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Cha cha cha

Qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Cha cha cha.

Tsunami degli Eugenio in via di Gioia: il video