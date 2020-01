Tutto questo sei tu di Ultimo: testo e video ufficiale

Tutto questo sei tu è il nuovo singolo del cantautore Ultimo. Il brano è stato presentato alla finale di X Factor 13. Il pezzo è disponibile dal 13 dicembre 2019. Ecco testo e video del brano.

Tutto questo sei tu di Ultimo: il testo

Ho bisogno adesso di un sogno

Di questa strada di cui mi ricordo

Ora è buio ed è vuoto intorno

E alla fine sai che non dormo

Ma ho paura che possa perderci

Questo vivere sa confonderci

Ho bisogno di una risposta

Solo che esca nella tempesta

Vorrei rinchiuderti in una stanza

E trova fuori la tua certezza

Ma ho paura che possa perdersi

Questo vivere sa confonderci

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo è il senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

E (…)

Tutto questo sei tu

Come vola il tempo

Vedi adesso me lo ricordo

Tu che non mi daresti freddo

Se solo avessi in tasca l’inverno

Ma ho paura che possa perdersi

Questo vivere sa confonderci

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo è il senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

E’ come l’immenso, è lo stesso e diverso

Tutto questo sei tu

Pioggia e stelle che cadono giù

Tutto questo sei tu

Mare calmo nei tuoi occhi blu

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo è il senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

E’ come l’immenso, è lo stesso e diverso

Tutto questo sei tu.

Tutto questo sei tu di Ultimo: il video ufficiale