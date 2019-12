Twerk di Mambolosco featuring Boro Boro: testo e video ufficiale

Twerk di Mambolosco featuring Boro Boro è la sesta traccia del suo album Arte, pubblicato nel 2019 per Triplosette Entertainment e Universal Music Italia. La produzione è curata da Nardi. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Twerk di Mambolosco featuring Boro Boro: il testo

Twerk di Mambolosco featuring Boro Boro: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Intro1] Nardi, you drippin’[Ritornello: MamboLosco] Già vedo da come twerka che è molesta (damn)Già muoveva il culo forte,?poi?ha messo la?sesta (brum, brum)Mi sa proprio che?questa fa palestra (ah, ah)Tutti le guardano il culo, ma non gli interessa (she don’t care)Damn, ho, she gotta twerk (twerk), twerk (twerk), twerk (seh)Twerk (twerk), twerk, twerk (muovi il culo, bitch)Twerk, twerk, twerk (seh, seh, ahah)Twerk, twerk, twerk [Strofa 1: Mambolosco] Muovi il culo come se non ci fosse un domani (twerk)Niente movimenti strani, tira su le mani (up, up)Quando lei mi chiama “Papi”, la chiamo “Mami” (mami)Sa che lei è la wave, sa che è uno tsunami (splash)A casa il culo te lo affondo come il Titanic (ok)Minchia, ci salto sopra come Bugs Bunny (boing, boing)Poi ti porto nella trap house con i pacchi (trap)Si è messa a ballare sul tavolo con i tacchi (damn)E non va mai in disco da sola, porta un’amica (ok)E da come twerka lei sembra che spari un mitra (rrah)Fa la figa, fa la faccia da cattiva (ahah)Tira fuori la lingua, se la tira (lil bitch) [Ritornello: MamboLosco] Già vedo da come twerka che è molesta (damn)Già muoveva il culo forte, poi ha messo la sesta (brum, brum)Mi sa proprio che questa fa palestra (ah, ah)Tutti gli guardano il culo, ma non gli interessa (she don’t care)Damn, ho, she gotta twerk (twerk), twerk (twerk), twerk (seh)Twerk (twerk), twerk, twerk (muovi il culo, bitch)Twerk, twerk, twerk (seh, seh, ahah)Twerk, twerk, twerk [Strofa 2: Boro Boro] (Iskido gang)Aroma dell’Arizona (yeah), stan cercando chi mi clona (damn)Sto guardando ‘sta culona che twerka, twerka e chi twerka, trovaCon il Losco fai da sé per tutta la gang (gang)Ci vorrebbe sano twerk come antistress (ahah)Nardi nuovo chef, sughetto gourmetMangio rapper che, rapper gambere’Cantan come una figa, mi sembra Mika (yeah)Da come lecca ‘sta cartina non sembra mica (no, no)Che lo muove da ieri, frate’, ma da una vita (Iskido)Andava lento, ma ora va forte questa bambina (gang, gang, gang, gang) [Ritornello: MamboLosco] Già vedo da come twerka che è molesta (damn)Già muoveva il culo forte, poi ha messo la sesta (brum, brum)Mi sa proprio che questa fa palestra (ah, ah)Tutti gli guardano il culo, ma non gli interessa (she don’t care)Damn, ho, she gotta twerk (twerk), twerk (twerk), twerk (seh)Twerk (twerk), twerk, twerk (muovi il culo, bitch)Twerk, twerk, twerk (seh, seh, ahah)Twerk, twerk, twerk.