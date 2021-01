Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi: testo e video ufficiale

Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi è già disponibile dall’1 gennaio 2021 ed è stata presentata in anteprima a “Danza con me”, il programma in prima serata su Rai Uno con protagonista Roberto Bolle. Il brano è una preghiera, un’invocazione a non perdersi, a non rinunciare all’altro, senza la quale non ha senso nulla. Una bugia, una notte non può cancellare tutto e chi canta ha la speranza di potersi fidare, aprire a chi ha accanto e ricominciare insieme. Ecco testo e video ufficiale del pezzo.

Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi: il testo

Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi: il video ufficiale

[Strofa 1: Vasco Rossi]Sembra strano anche a meSono ancora qui a difendermiE non è mica facileHai ragione pure teLe mie scuse sono inutiliMa non posso stare senza dirteleSembra strano anche cheIo non possa più proteggertiE non è mica facileHai ragione sempre teLe mie scuse sono inutiliMa non posso vivere senza di te [Ritornello: Vasco Rossi]Non lasciarmi andar viaNon lasciare che siaUna stupida storiaUna notte ubriacaUna sola bugiaNon lasciarmi andar viaNon lasciare che siaUna canzone d’amore buttata via [Post-Ritornello: coro]Non lasciarmi andar viaNon lasciare che sia [Strofa 2: Vasco Rossi]Sembra strano anche a meMa non voglio più nascondermiE non è mica facileHai ragione sempre teE io devo riconoscermiMa non è possibile senza di te [Ritornello: Vasco Rossi]Non lasciarmi andar viaNon lasciare che siaUna stupida storiaUna notte ubriacaUna sola bugiaNon lasciarmi andar viaNon lasciare che siaUna canzone d’amore buttata via [Post-Ritornello: coro]Non lasciarmi andar via (Andar via)Non lasciare che sia (Che sia)[Bridge: Vasco Rossi & coro]Una canzone d’amoreNon lasciarmi andar via [Outro: Vasco Rossi & coro]Non lasciarmi andar via (Andar via)Non lasciare che sia (Che sia)Una canzone d’amore buttata.