Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena: testo e video

Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena è un mix tra bachata e reggaeton che punta ad essere tormentone dell’estate 2019. Il video è stato girato in Salento nella zona di Porto Selvaggio e porta la firma del regista Mauro Russo. Ambientato tra le dune di sabbia, la spiaggia, il mare e in un locale da ballo dai colori tipicamente latini, il video vede Ana e Fred interagire tra loro in modo sensuale. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena: il testo

Vorrei chiedere al vento

di portarti da me

vorrei chiedere al tempo

di fermarsi da te quando passo a trovarti

se passa di li

tu mi chiedi il paesaggio com’è

ti risponderò niente di che

perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto

finchè non sei qui

Dimmi se

tutto rimane

per sempre uguale o va bene così

dimmi che

il primo ricordo di me

è che il buio da qui

si illuminava

e aveva il suono di una melodia lontana

e ballavamo a piedi nudi per la strada

per incontrarsi basta un poco di fortuna

abbracciami e vedrai che questa notte vola, vola

ti vengo a prendere dove sei ora, ora

stringimi così una volta ancora

che amore mio lo sai sembra un deserto

la città senza di te

Dimmi che non sono come sembra

dimmi che l’amore è soltanto una conseguenza

ma a stare senza come farò

hai bucato la corazza del mio corazon

il cielo è il nostro soffitto

là c’è un letto matrimoniale

cosa ne pensi se usciamo da questo locale

Dimmi se

tutto rimane

per sempre uguale o va bene così

dimmi che

il primo ricordo di me

è che il buio da qui

si illuminava

e aveva il suono di una melodia lontana

e ballavamo a piedi nudi per la strada

per incontrarsi basta un poco di fortuna

abbracciami e vedrai che questa notte vola, vola

ti vengo a prendere dove sei ora, ora

stringimi così una volta ancora

che amore mio lo sai sembra un deserto

la città senza di te

Non ci pensare dai dimmi di si

ora che è sabato e anche lunedì

andiamo in spiaggia prendiamo due drink

resta in costume dai togli quei jeans

dai stai tranquilla non sarà uno sbaglio

senti che caldo facciamoci un bagno

ricorderai che questa notte il buio da qui

Illuminava

Como tú te llamas yo no sé pero está bien

Quiero estar contigo en tu cama

vola, vola

ti vengo a prendere dove sei ora, ora

stringimi così una volta ancora

che amore mio lo sai sembra un deserto

la città senza di te.

Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena: il video

