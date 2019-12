Under the Graveyard di Ozzy Osbourne: testo, traduzione e audio

Under the Graveyard di Ozzy Osbourne è il primo estratto del suo nuovo album di inediti, Ordinary Man. Il brano è prodotto da Watt e scritto insieme a Chad Smith & Ali Tamposi. Ecco testo, traduzione e audio della nuova canzone di Ozzy.

Under the Graveyard di Ozzy Osbourne: il testo

Under the Graveyard di Ozzy Osbourne: la traduzione

[Verse 1] Today, I woke up and I hate myselfDeath doesn’t answer when I cry for helpNo?high?could save me?from the depths of HellI’ll drown?my mind until I’m someone else [Pre-Chorus1] Doubt take care of me, be scared of meMy misery owns meI don’t wanna be my enemyMy misery owns me now[Chorus2] Under the graveyardWe’re all rotting bonesOh-oh-oh, oh-oh-ohEverything you areCan’t take it when you goOh-oh-oh, oh-oh-ohI ain’t livin’ this lie no moreAin’t livin’ this lie no moreOh-oh-oh, oh-oh-ohIt’s cold in the graveyardWe all die alone [Verse 2] Cover my eyes so I can’t see clearOne sip away from everything I fearAshes to ashes, watch me disappearCloser to home because the end is near [Pre-Chorus1] Doubt take care of me, be scared of meMy misery owns meI don’t wanna be my enemyMy misery owns me now [Chorus2] Under the graveyardWe’re all rotting bonesOh-oh-oh, oh-oh-ohEverything you areCan’t take it when you goOh-oh-oh, oh-oh-ohI ain’t livin’ this lie no moreAin’t livin’ this lie no moreOh-oh-oh, oh-oh-ohIt’s cold in the graveyardWe all die alone [Bridge5] (I’m waiting for you)(You, you, you, you) [Chorus2] Under the graveyardWe’re all rotting bonesOh-oh-oh, oh-oh-ohEverything you areCan’t take it when you goOh-oh-oh, oh-oh-ohI ain’t livin’ this lie no moreAin’t livin’ this lie no moreOh-oh-oh, oh-oh-ohIt’s cold in the graveyardWe all die aloneOh-oh-oh, oh-oh-oh.

Oggi mi sono svegliato e mi odio

La morte non risponde quando chiedo aiuto

Nessuno sballo potrebbe salvarmi dalle profondità dell’Inferno

Affogherò la mia mente fino a quando non sarò qualcun altro

Dubbio, prenditi cura di me, abbi paura di me

La mia miseria mi possiede

Non voglio essere il mio nemico

La mia miseria mi possiede adesso

Sotto il cimitero

Siamo tutti ossa marce

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Tutto ciò che sei

Non puoi prenderlo quando vai

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Non sto più vivendo questa bugia

Non sto più vivendo questa bugia

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Fa freddo nel cimitero

Moriamo tutti soli

Coprimi gli occhi così non riesco a vedere chiaramente

Un sorso di distanza da tutto ciò che temo

Cenere alla cenere, guardami scomparire

Più vicino a casa perché la fine è vicina

Dubbio, prenditi cura di me, abbi paura di me

La mia miseria mi possiede

Non voglio essere il mio nemico

La mia miseria mi possiede adesso

Sotto il cimitero

Siamo tutti ossa marce

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Tutto ciò che sei

Non puoi prenderlo quando vai

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Non sto più vivendo questa bugia

Non sto più vivendo questa bugia

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Fa freddo nel cimitero

Moriamo tutti soli

(Ti sto aspettando)

(Tu, tu, tu, tu)

Sotto il cimitero

Siamo tutti ossa marce

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Tutto ciò che sei

Non puoi prenderlo quando vai

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Non sto più vivendo questa bugia

Non sto più vivendo questa bugia

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Fa freddo nel cimitero

Moriamo tutti soli

Oh-oh-oh, oh-oh-oh.

Under the Graveyard di Ozzy Osbourne: l’audio