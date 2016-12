Uppercut dei Gemelli Diversi: testo e video ufficiale

I Gemelli Diversi sono tornati. Uppercut è il loro nuovo singolo, estratto dall’ultimo disco pubblicato. Ecco come viene descritto il brano: “L’uppercut è il classico gancio da KO usato dai pugili che va dal basso verso l’alto, è usato come metafora della vita e legata anche alla storia del gruppo stesso, perché ci si può sempre rialzare dopo un KO perché NON IMPORTA QUANTE VOLTE CADI MA QUANTE VOLTE CADI E POI TI RIALZI!”.

I Gemelli Diversi, infatti, erano spariti da un po’ di tempo dalla scena musicale. Sono passati ben tre anni dal precedente album e il gruppo, nel frattempo, è cambiato: se ne è andato Grido e il gruppo è praticamente ora un duo, quello formato da Thema e Strano. “La copertina potrebbe fuorviare – racconta Thema a Tgcom24 -. Il colpo da uppercut non lo assestiamo ma è quello che abbiamo preso. Ci piaceva questa cosa che parte dal basso e va verso l’alto”.

Il gruppo dei Gemelli Diversi è stato per anni un punto di riferimento che ha posto le basi per la nuova scena rap italiana. Il nuovo disco, ora, esplora nuove strade. “A 40 anni non potevamo fare le macchiette di noi stessi, un nuovo percorso artistico e umano era necessario e doveroso”, continua Thema.

Gemelli Diversi, Uppercut: il testo

Dal basso verso l’alto

gancio uppercut ribalto

box flow

impatto

cin cin sul ring contatto

resta pronto arriva la revolution

Balboa Rocky, Dom Perignon

sul gong call me don King King Kong Mike Tyson

lo senti cambia il vento

tempesta grandine lo show

non lo fermi è partito Kinshasa stadium ecco l’invito

sfidanti per la cintura

Monzon el macho for Cougar

Smith&Wesson senza sicura mister handstone Roberto Duran

Marciano, Milano

con Rocky the Rock Graziano

Carnera, new era

Bumaye true legends game over

Uppercut

sul ring un uppercut

la vita è un uppercut

dal basso verso l’alto

Uppercut

sul ring un uppercut

la vita è un uppercut

e salirò più in alto

Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard

Mayweather, Pacquiao O Foreman

Cassius Clay, Mohamed Ali

top fighter all of fame seguimi

MGM

Las Vegas

sold out

top flava

non c’è posto per i mediocri qui pantheon solo top party

KO prima del terzo round

uppercut e vai down down down

Jack La Motta toro scatenato niente sconti conta il risultato

gli sfidanti

tutti muti

sul ring Benvenuti

noble art top class

pesi massimi no chance

fight club match del secolo

god bless us per il titolo

welcome to the jungle

let’s get ready to rumble

Uppercut

sul ring un uppercut

la vita è un uppercut

dal basso verso l’alto

Uppercut

sul ring un uppercut

la vita è un uppercut

e salirò più in alto

uppercut

uppercut

dal basso verso l’alto

uppercut

uppercut

e salirò più in alto

Larry Holmes, Michael Spinks

Wild Things, King Sul Ring

Joe Frazier vs Creed

Sonny Liston, Evander Holyfield

Klitschko Brothers, Damiani

gancio uppercut tsunami

Lennox Lewis Sugar Ray Robinson

the best ever legends super matador

Uppercut

sul ring un uppercut

la vita è un uppercut

dal basso verso l’alto

Uppercut

sul ring un uppercut

la vita è un uppercut

e salirò più in alto.

uppercut…

uppercut…

dal basso verso l’alto

uppercut…

uppercut…

e salirò più in alto.

Gemelli Diversi, Uppercut: il video