Vale per sempre di Eros Ramazzotti e Gin Lee: testo e video

Vale per sempre di Eros Ramazzotti e Gin Lee è il nuovo singolo tratto dall’album del celebre cantautore italiano, Vita Ce N’è. Eros duetta con la popstar asiatica Gin Lee in una ballad appassionata e pura che dà luce al valore delle promesse, che rimangono dentro gli anni e i giorni tali e quali, senza farsi cancellare via. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Vale per sempre di Eros Ramazzotti e Gin Lee: il testo

Vale per sempre di Eros Ramazzotti e Gin Lee: il video

[Verse 1: Eros Ramazzotti, Gin Lee, Eros Ramazzotti & Gin Lee] Non avere mai pauraChe ogni cosa che ti dicoSe ne andrà col tempoCome parole al?ventoChe?un giorno perderà?caloreCome d’inverno il soleO se ne?andrà all’infernoNella rabbia di un momento??????????????????Non temere che qualcosa cambi?????????[Chorus: Eros Ramazzotti, Gin Lee, Eros Ramazzotti & Gin Lee] Come un promessa sempre ugualeUna parola data che rimaneDentro gli anni e i giorni tale e qualeSenza farsi cancellare via??????????????????????? ???????????????I stand by forever [Verse 2: Eros Ramazzotti, Gin Lee, Eros Ramazzotti & Gin Lee] ??????????????????????????????????Tu non preoccupartiTe lo dico alla luce del sole??????Tutto questo non potrà cambiare [Chorus: Eros Ramazzotti, Gin Lee, Eros Ramazzotti & Gin Lee] ?????????????????????????????????? ???????E attraverserà così contro correnteIl giudizio della genteNon scordarti mai ma tieni bene a menteQuello che ti dico oraVale per sempreI stand by foreverVale per sempre [Bridge: Eros Ramazzotti, Gin Lee, Eros Ramazzotti & Gin Lee] Una promessa sempre ugualeUna parola che rimaneStand by foreverDentro i giorni tale e qualeE attraverserà così contro corrente????????Non scordarti mai ma tieni bene a menteQuello che ti dico oraVale per sempreI stand by foreverStand by foreverForever [Outro: Eros Ramazzotti, Gin Lee, Eros Ramazzotti & Gin Lee] Vale per sempreVale per sempreVale per semprePer sempre.