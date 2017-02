Vedrai di Samuel: il testo e il video ufficiale

Vedrai è la canzone che il cantautore e chitarrista torinese Samuel Umberto Romano ha portato al Festival di Sanremo 2017, piazzandosi al decimo posto. Il brano è stato scritto dallo stesso Samuel insieme con Riccardo Onori e Christian Rigano ed è contenuto nell’album Il codice della bellezza, in uscita il 24 febbraio 2017. Ecco il testo e il video ufficiale del singolo del frontman del gruppo dei Subsonica, di cui è anche compositore e autore dei testi delle canzoni insieme a Max Casacci e Davide Dileo.

Vedrai di Samuel: il testo

Se siamo ancora qui

Vuol dire che un motivo c’è

Lascia qualcosa tra le braccia

E non questa distanza che mi sputi in faccia

Se siamo ancora qui

Ad imparare come illuderci

A preoccuparci della verità

Vedrai che poi il tempo non ci tradirà

Sotto un vento di libeccio che dall’Africa

Soffia lieve su di noi la sua sabbia

Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome

A tutte le paure che ci fan tremare

E troveremo il modo per dimenticare

La noia, l’abitudine, la delusione

Vedrai che i desideri si riaccenderanno

Ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno

Perché noi siamo l’unica benedizione

L’unica tragedia, l’unica ambizione

Se siamo ancora qui

Ad ignorare le difficoltà

Impareremo anche a comprendere

Che esiste un buon motivo per insistere

Sotto un vento di libeccio che dall’Africa

Soffia lieve su di noi la sua sabbia

Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome

A tutte le paure che ci fan tremare

E troveremo il modo per dimenticare

La noia, l’abitudine, la delusione

Vedrai che i desideri si riaccenderanno

Ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno

Perché noi siamo l’unica benedizione

L’unica tragedia, l’unica ambizione

Dovremo solo ricominciare a respirare, a navigare

Dovrai soltanto dimenticare la noia, il vuoto, la perfezione

Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome

A tutte le paure che ci fan tremare

E troveremo il modo per dimenticare

La noia, l’abitudine, la delusione

Vedrai che i desideri si riaccenderanno

Ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno

Perché noi siamo l’unica benedizione

L’unica tragedia, l’unica ambizione.

Vedrai di Samuel: il video ufficiale