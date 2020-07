Vienimi (a ballare) di Aiello: testo e video ufficiale della canzone

Vienimi (a ballare) è il nuovo singolo di Aiello, uscito il 3 luglio scorso. Il video è stato diretto da Giulio Rosati. La canzone è stata scritta da Aiello e prodotta da Iacopo Sinigaglia insieme ad Alessandro Forte, riporta il cantante alle sue radici, la Calabria. Nel brano, le origini meridionali, l’autenticità del cantautorato italiano, i suoni street contemporanei e il ritmo delle musiche popolari latine, si fondono in un mix di sonorità nuove e potenti. L’artista racconta la voglia di superare le storie finite, il desiderio di libertà, di una nuova leggerezza, l’inizio di un’estate speciale, un’Estate Meridionale. Ecco testo e video della canzone.

Vienimi (a ballare) di Aiello: il testo

Vienimi (a ballare) di Aiello: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Strofa 1]I miei segni sulla schienaSono nei della memoriaHo la pelle morbidaLo dicevi verso seraOgni tanto?penso?ancoraSe non fossi?andato a scuolaNon avrei capito beneQuanta?merda puoi evitare [Pre-Ritornello2]Prometto a me stesso che non ti cerco piùChe non mi domando piùSe c’è un indirizzo nel quale hai nascostoLe cose a cui noi a cui tengo di piùPrometto che io non ti cerco piùChe non mi avveleno piùChe troverò il modo per credere prestoIn un altro bisogno e ci prenderò gusto [Ritornello 1]Amore portami a bereTequila, sale e limoneVienimi a ballareLasciami ballareProva a immaginareLe mie stelle al soleAmore portami a bereTequila, sale e limoneTu mi devi il mareLasciami annegareProva a immaginareLe mie stelle al sole [Strofa 2]Sei un archivio senza chiaviSe ci entri poi scompariIl tuo terrazzo ti ricordiQuanto vino a denti strettiCon la scusa della pioggiaSiamo andati sul divanoSenza chiedermi il permessoHai iniziato con la mano [Pre-Ritornello2]Prometto che io non ti cerco piùChe non mi avveleno piùChe troverò il modo per credere prestoIn un altro bisogno e ci prenderò gusto [Ritornello 2]Amore portami a bereTequila, sale e limoneVienimi a ballareLasciami ballareProva a immaginareLe mie stelle al soleOra ti scatteròLa foto dell’estate e scorderòLe notti nei castelli che non hoColpa di un’onda chePorta il tuo nome sulla riva [Interludio4] [Ritornello 1]Amore portami a bereTequila, sale e limoneVienimi a ballareLasciami ballareProva a immaginareLe mie stelle al sole.