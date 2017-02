Abbiamo vinto noi di Grido e Danti: testo e video ufficiali

Abbiamo vinto noi è il nuovo singolo di Grido che anticipa l’uscita dell’album Segnali di Fumo. Nella canzone, il cantante è accompagnato da Danti, suo grande amico.



“Danti è un super amico da tantissimo tempo, con lui ci siamo divertiti a fare due brani nel disco: uno è Abbiamo vinto noi, l’altro è King Kong. Sono un po’ le nostre due facce. Quella di “Abbiamo vinto noi” è più allegra, gioiosa nel celebrare la propria rivalsa. E’ un brano riferito a tutti quelli che davano per scontato che noi nerd fossimo i perdenti. Adesso sai che noi ci guardiamo, guardiamo i nostri traguardi raggiunti, la nostra serenità, e possiamo dire a tutta quella gente che non avrebbe mai scommesso su di noi… che abbiamo vinto noi”, racconta Grido.

Il video, invece, è stato interpretato dai Pantellas, il duo comico famoso su YouTube e non solo. Il video è ricchissimo di riferimenti a personaggi com Gigi la Trottola, l’Uomo Tigre, Iron Man, Alice nel Paese della meraviglie. Un insieme di personaggi dei cartoni animati che sono considerati dei perdenti, ma invece sono degli eroi.

Abbiamo vinto noi di Grido e Danti: il testo

Sopravvissuti a tutti quei no

riciclato i rifiuti

avevamo una casa piccolissima come Snoopy

in un dormitorio di periferia

la notte c’è solo la farmacia

la polizia

io chiudo gli occhi e volo via

Prendere tutto e partire così

Steve McQueen

che molla i marines

con i nostri film

John Belushi senza la speed

fuori perdenti ma dentro Mazinga Z

Ufo Robot mica servi di Bega

sogni più grandi di questo pianeta

senza una meta ma chi se ne frega

Se siamo ancora vivi non è un caso

stavamo insieme adesso che bel puzzle

con gli occhi gonfi e i cerotti sul naso ma

Abbiamo vinto noi

abbiamo vinto noi

considerati sbagliati non qualificati

con i nostri sogni tatuati

abbiamo vinto noi

abbiamo vinto noi

buoni solo a fare festa con la testa persa

contro ogni scommessa pensa

Abbiamo vinto noi

Sopravvissuti al cellulare

al nucleare, ai figli di Putin

ad avere una vita in leasing come poveri illusi

in questa Italia che non sento mia

fondata su lavoro e democrazia

ma è una bugia

io chiudo gli occhi e volo via

Da questa noia dall’indifferenza

con la California in testa

come in 5 dentro una Fiesta

dove ci portavo un deca di benza

per chi pensa di farci abbassare la cassa

come fingere di non sentire la voce di chi manifesta

C’è un presidente che non ho votato

e un popolo che ci si è abituato

e siamo sempre più in un pessimo stato ma

abbiamo vinto noi

abbiamo vinto noi

Considerati sbagliati non qualificati

con i nostri sogni tatuati

abbiamo vinto noi

abbiamo vinto noi

buoni solo a fare festa con la testa persa

contro ogni scommessa pensa

Abbiamo vinto noi

E abbiamo visto le certezze andare in cenere

cambiano i tempi come cambiano le regole

tutti con loro pezzettino da difendere

in un sistema che ci vuole tutti quanti burattini

da tempo abbiamo scelto di tagliare questi fili

col vizio di sbagliare e di cacciarsi nei casini

siamo ancora in piedi siamo

Abbiamo vinto noi

abbiamo vinto noi

considerati sbagliati non qualificati

con i nostri sogni tatuati

abbiamo vinto noi

abbiamo vinto noi

buoni solo a fare festa con la testa persa

contro ogni scommessa pensa

Abbiamo vinto noi di Grido e Danti: il video