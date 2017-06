Voglio ballare con te di Baby K feat. Andres Dvicio: testo e video

Voglio ballare con te è il nuovo singolo di Baby K feat. Andres Dvicio, che si candida come tormentone dell’estate italiana 2017. Dopo lo straordinario ed eccezionale successo di Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, Baby K lancia questa bellissima ed entusiasmante canzone: “Spengo tutto per rallentare il tempo, ma al tempo stesso lo rincorro per non perderlo. Vorrei che chi lo ascoltasse riuscisse a rimandare tutti i pensieri alla ricerca di un’estate al massimo con la voglia di andare più forte – ha detto Baby K – perché probabilmente per farlo non ci basterà questa notte. Sono orgogliosa di poter ancora una volta aggiungere un tocco di internazionalità ai miei brani, questa volta anche grazie alla voce suadente di Andres, un grande talento spagnolo”. Il brano è prodotto da Takagi & Ketra. Ecco il testo e il video!

Voglio ballare con te di Baby K feat. Andres Dvicio: il testo

[Andres Dvicio]

eh no

déjame bailar contigo

[Baby K]

Yeah! Baby K!

Faccio un tuffo sotto il sole

fa già un caldo che si muore

questa estate non si dorme

me la bevo come un cocktail

questo ritmo che mi muove

i problemi sono altrove

le cuffie sulla testa

viaggio sotto l’ombrellone

prendiamoci le stelle

che il resto non ci serve

uscire e fare le 7.

[Andres Dvicio]

Voglia di andare più forte

ci basterà questa notte

voglio vedere le luci dell’alba cambiare colore

voglio ballare con te

soltanto con te

non chiedo la luna non ballo con te

lasciamoci tutto alle spalle io e te

fino a che nasce il sole.

[Baby K]

Spengo tutto per due ore

che mi scordo anche il mio nome

bevo birra col limone

senza ghiaccio per favore

andiamo non so dove

diplomiamoci in hangover

scuotiamoci la pelle poi cambiamoci colore

prendiamoci le stelle

che il resto non ci serve

almeno fino a settembre.

[Andres Dvicio]

Voglia di andare più forte

ci basterà questa notte

voglio vedere le luci dell’alba cambiare colore

voglio ballare con te

soltanto con te

non chiedo la luna non ballo con te

lasciamoci tutto alle spalle io e te

fino a che nasce il sole.

[Baby K]

Le giornate così lunghe

notti sempre troppo corte

che ti svegli sulla spiaggia

col rumore delle onde

e mentre la notte finisce dimmi che male c’è

se mentre ballo con lui io penso ancora a te

[Andres Dvicio]

Voglia di andare più forte

ci basterà questa notte

voglio vedere le luci dell’alba cambiare colore

voglio ballare con te, soltanto con te

non chiedo la luna non ballo con te

lasciamoci tutto alle spalle io e te

fino a che nasce il sole

voglio ballare con te, soltanto con te

yo solo quiero bailar contigo amor

[Baby K]

Voglio ballare con te

Voglio ballare con te

Voglio ballare con te

Voglio ballare con te

[Andres Dvicio]

Ohh no no

[Baby K]

Yeah! Baby K!

Voglio ballare con te di Baby K feat. Andres Dvicio: il video