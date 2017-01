Volar di Alvaro Soler: testo, traduzione e audio

Volar è un’altra bellissima canzone del giudice di X Factor 2016, Alvaro Soler. Il 26enne cantautore spagnolo di Sofia è autore di numerosi brani di successo! Siete proprio curiosi di scoprire il testo e la traduzione del singolo Volar?

Volar di Alvaro Soler: il testo

Hoy me levanto sin pensar

voy a dejarlo todo y luego yo

pongo la mano en el aire, echo a volar

sin complicarme la vida a disfrutar y yo

yo quiero más, quiero más

es como quiero ser

nada más, nada más

ni un minuto que perder.

Volar con el viento

y sentir que se para el tiempo

pintar el momento

y las nubes ir persiguiendo

saber cantar, pasarlo bien

ir por las calles y querer

volar con el viento

y sentir que se para el tiempo

y sentir que se para el tiempo.

Deja lo malo, para de pensar

en que podría haber sido

y empieza ya a ver que el

futuro está llamando a tu puerta

así que aprovecha, haz como yo y di

yo quiero más, quiero más

es como quiero ser

nada más, nada más

ni un minuto que perder.

Volar con el viento

y sentir que se para el tiempo

pintar el momento

y las nubes ir persiguiendo

saber cantar, pasarlo bien

ir por las calles y querer

volar con el viento

y sentir que se para el tiempo.

Y ver como las casas quedan atrás

desenfocado ya

los árboles nos pasan alrededor

quiero más, quiero más

ni un minuto que perder.

Volar con el viento

y sentir que se para el tiempo

pintar el momento

y las nubes ir persiguiendo

saber cantar, pasarlo bien

ir por las calles y querer

volar con el viento

y sentir que se para el tiempo

y sentir que se para el tiempo

saber cantar, pasarlo bien

ir por las calles y querer

volar con el viento

y sentir que se para el tiempo.

Volar di Alvaro Soler: la traduzione

Oggi mi alzo senza pensieri

Lascio tutto alle spalle e poi

metto le mani all’aria, mi lancio a volare

senza complicarmi la vita, a divertirmi e

Voglio di più, voglio di più

é come voglio essere

niente di più, niente di più

non un minuto da perdere.

Volare con il vento

E sentire che si ferma il tempo

disegnare il momento

e le nuvole continuano a perseguitarmi

sapere cantare, divertirmi

passeggiare per strada e voler

volare con il vento

E sentire che si ferma il tempo

E sentire che si ferma il tempo

Lasciare il brutto, smettere di pensare

cosa potrebbe essere stato

e iniziare da subito a vedere che

il futuro sta chiamando alla porta

cosí che approfittane, fai come me e di’

Voglio di più, voglio di più

é come voglio essere

niente di più, niente di più

non un minuto da perdere.

Volare con il vento

E sentire che si ferma il tempo

disegnare il momento

e le nuvole continuano a perseguitarmi

sapere cantare, divertirmi

passeggiare per strada e voler

volare con il vento

E sentire che si ferma il tempo

e vedere come le case rimangono dietro

sfuocate giá

gli alberi ci passano accanto

voglio di piú, voglio di piú

non un minuto da perdere

Volare con il vento

E sentire che si ferma il tempo

disegnare il momento

e le nuvole continuano a perseguitarmi

sapere cantare, divertirmi

passeggiare per strada e voler

volare con il vento

E sentire che si ferma il tempo.

Volar di Alvaro Soler: l’audio