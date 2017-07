Volare di Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi: testo e video ufficiale

Volare di Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi è uno dei singoli più venduti dell’estate 2017 in Italia. L’artista del tormentone estivo 2016 Andiamo a comandare ha dichiarato a Che tempo che fa: “La novità è che è il mio primo featuring… ed è molto particolare. La cosa divertente è che non è un featuring classico, ma lui è stato costretto a farlo e cercherà di scappare”. Il video ufficiale dura 6 minuti e mezzo e inizia con Maccio Capatonda che sul letto di un ospedale si rivolge a Rovazzi per dargli un accorato consiglio: “La gente ti odia Fabio. Ti odia perché hai fatto successo. Devi fare un featuring con l’unica persona al mondo che non è odiabile: Gianni Morandi”. Nella clip sono presenti anche la moglie di Morandi, Anna, Genny Savastano e Saluta Antonio. Ecco testo e video del brano.

Volare di Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi: il testo

Ho milioni di views ma vivo in un monolocale

mi fa volare, mi fa volare

tutti fanno storie ma solo sul cellulare

mi fa volare, mi fa volare

Questa grande convinzione che un mi piace può aiutare

mi fa volare, mi fa volare

quando sto cantando e Gianni cerca di scappare

mi fa volare, mi fa volare

Però

ma questi giovani di oggi no

però

io ti giuro mai li capirò

Facciamo presto, mi fa volare

non è uno scherzo, mi fa volare

mi hanno costretto, mi fa volare

ma tutto questo, mi fa volare

Sto volando prego, non mi disturbare

il problema vero è come atterrare

mi fa volare, mi fa volare

Signori e signori, ora spegnete il cellulare

al capitano servirebbe un sacchetto per vomitare

allacciate le cinture che stiamo per atterrare

non abbiamo alternative, atterriamo in tangenziale

Ma papà non so cosa dirti non trovo un lavoro che mi piace…

Hai affittato una Ferrari che può solo accompagnare

mi fa volare, mi fa volare

il mio cane va in vacanza e mi ha voluto abbandonare

mi fa volare, mi fa voalre

Però

ma questi giovani di oggi no

però

io ti giuro mai li capirò

Facciamo presto, mi fa volare

non è uno scherzo, mi fa volare

mi hanno costretto, mi fa volare

ma tutto questo, mi fa volare

Sto volando prego, non mi disturbare

il problema vero è come atterrare

mi fa volare, mi fa volare

mi fa volare, mi fa volare

L’ho capito dopo sta canzone

che Rovazzi è solo un gran… cognome

il featuring lo faccio ad un solo scopo

ridatemi Anna sennò chi me le fa le foto

Mi hanno costretto, mi fa volare

ma ad essere onesto, mi fa volare

te lo confesso, mi fa volare

che tutto questo mi fa volare

Sto volando prego non mi disturbare

il problema vero è come atterrare

mi fa volare, mi fa volare.

Volare di Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi: il video ufficiale