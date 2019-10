Wanted di OneRepublic: testo, traduzione e video ufficiale

Wanted di OneRepublic è stato pubblicato lo scorso 13 settembre. La canzone affronta il tema dell’amore e dell’affetto poiché tutti nella vita dobbiamo sentirci importanti per qualcuno e creare dei legami significativi. Il brano è stato scritto dal leader Ryan Tedder, si tratta del secondo singolo pubblicato nel 2019 dopo l’uscita di Rescue Me lo scorso maggio. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Wanted di OneRepublic: il testo

[Verse 1]

She said, “Every time I close my eyes I feel like I could disappear

I could overflow an ocean with the cavalcade of all my tears

And I know I sound dramatic, but that’s just how it feels”

She said, “I’m holdin’ to the notion that I’ll find something real”

[Chorus1]

Yeah, I just want to be wanted, oh

I could use a little love sometimes

I just need to be needed, oh

Like to know I’m crossin’ someone’s mind

I just want to be someone that somebody needs

I just want to be more than a drop in the sea

I just want to be

[Verse 2]

She said, “I’m countin’ up my karma and I think it’s time to cash it in (Cash it in)

So tired of livin’ in a shadow of a mountain of what might’ve been (Might’ve been)

And I know I sound dramatic, but that’s just how it feels

I’ve been looking for somebody to tell me that I’m real”

[Chorus1]

I just want to be wanted (Oh)

I could use a little love sometimes

I just need to be needed (Oh)

Like to know I’m crossin’ someone’s mind

I just want to be someone that somebody needs

I just want to be more than a drop in the sea

[Bridge3]

I just want to be wanted

Oh yeah

We just want to be wanted

Ooh

[Outro4]

I just want to be wanted

I could use a little love sometimes

I just need to be needed

Like to know I’m crossin’ someone’s mind.

Wanted di OneRepublic: la traduzione

Lei ha detto: “Ogni volta che chiudo gli occhi mi sento come se potessi scomparire

Potrei riempire un oceano con la cavalcata di tutte le mie lacrime

E so di sembrare drammatica, ma è così che ci si sente ”

Disse: “Sono convinta che troverò qualcosa di reale”

Sì, voglio solo essere voluto, oh

Potrei usare un po’ d’amore a volte

Ho solo bisogno di essere necessario, oh

Mi piace sapere che sto attraversando la mente di qualcuno

Voglio solo essere qualcuno di cui qualcuno ha bisogno

Voglio solo essere più di una goccia nel mare

Voglio solo esserlo

Ha detto: “Sto facendo i conti con il mio karma e penso che sia ora di incassare (Incassarlo)

Così stanca di vivere all’ombra di una montagna di quello che avrebbe potuto essere (potrebbe essere stato)

E so di sembrare drammatica, ma è così che ci si sente

Ho cercato qualcuno che mi dicesse che sono reale”

Voglio solo essere voluto (oh)

Potrei usare un po’ d’amore a volte

Ho solo bisogno di essere necessario (Oh)

Mi piace sapere che sto attraversando la mente di qualcuno

Voglio solo essere qualcuno di cui qualcuno ha bisogno

Voglio solo essere più di una goccia nel mare

Voglio solo essere voluto

o si

Vogliamo solo essere desiderati

Ooh

Voglio solo essere voluto

Potrei usare un po ‘d’amore a volte

Ho solo bisogno di essere necessario

Mi piace sapere che sto attraversando la mente di qualcuno.

Wanted di OneRepublic: il video ufficiale

