Welcome to Miami (South Beach) di Max Pezzali: testo e video ufficiale

Welcome to Miami (South Beach) di Max Pezzali anticipa l’album in uscita nel 2020. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Welcome to Miami (South Beach) di Max Pezzali: il testo

Con le cuffie antirumore

Volevo dormire ma i bambini urlano

Non vedo l’ora di arrivare

Continuo a guardare la rotta sul video

Finalmente atterriamo

Adesso corriamo che chissà che fila c’è

Al controllo immigrazione

Il dito, la scansione, have a nice holiday

La navetta autonoleggio

Dai pensavo peggio mezz’oretta e poi si va

Metto sul navigatore

Dove devo andare inserire la città

E però mi fa impressione

Leggere quel nome scritto sopra al display

Bienvenidos a Miami

Welcome italiani, have a nice holiday

E poi finalmente ci siamo arriviamo a South Beach

Anche se stanchi

Siamo già caldi più caldi dei Miami Heat

È qui davanti

Guarda l’oceano un po’ verde un po’ azzurro un po’ blu

Come ai Caraibi

L’America del Nord si incontra con quella del Sud

Se habla spanish

Lamborghini a passo d’uomo

Che fa un gran casino e spara giù una raffica

Tatatà limitatore

Fonderà il motore se non l’avrà fuso già

Si va tutti sulla Lincoln Road

Entro nell’Apple Store cerco le novità

Tutto uguale più o meno

A quello di Rozzano almeno c’è il wi-fi che va

Oggi piove niente mare

Cosa si può fare? Andiamo nello shopping mall

Sono quasi tutti outlet

Delle grandi marche qui facciamo il carico

Tre t-shirt prezzo di due

Stampe e fantasie che forse mai mi metterò

Ho già l’ansia che mi sale

Le dovrò imbarcare chissà quanto pesano

E poi finalmente ci siamo, arriviamo a South Beach

Anche se stanchi

Siamo già caldi più caldi dei Miami Heat

È qui davanti

Guarda l’oceano un po’ verde un po’ azzurro un po’ blu

Come ai Caraibi

L’America del Nord si incontra con quella del Sud

Se habla spanish

Sabbia a colori le palme di cocco

Tre gradi all’interno all’esterno 38

Sole tramonto dal lato sbagliato

Notti da vivere tutte d’un fiato

Flamingo rosa e alligatore

Ponti a Key West che attraversano il mare

Caffè cubano di Little Avana

Murales a Wynwood e alba latina

E poi finalmente ci siamo, arriviamo a South Beach

Anche se stanchi

Siamo già caldi più caldi dei Miami Heat

È qui davanti

Guarda l’oceano un po’ verde un po’ azzurro un po’ blu

Come ai Caraibi

L’America del Nord si incontra con quella del Sud

Se habla spanish

E poi finalmente ci siamo, arriviamo a South Beach

Anche se stanchi

Siamo già caldi più caldi dei Miami Heat

È qui davanti

Guarda l’oceano un po’ verde un po’ azzurro un po’ blu

Come ai Caraibi

L’America del Nord si incontra con quella del Sud

Se habla spanish.

Welcome to Miami (South Beach) di Max Pezzali: il video ufficiale

Redazione-iGossip