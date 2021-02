What Other People Say di Demi Lovato feat. Sam Fischer: testo, traduzione e video

What Other People Say di Demi Lovato feat. Sam Fischer è già disponibile dal 4 febbraio scorso. La canzone parla della sensazione di essere soli e di non voler deludere le persone. Demi ha dichiarato: “Questa canzone è una riflessione su cosa vuol dire perdere chi sei veramente nel tentativo di compiacere le altre persone e la società. È per questo che volevo fare questa canzone con Sam – in definitiva si tratta di due esseri umani che si uniscono per connettersi e trovare una soluzione ai loro problemi”. Sam Fischer ha aggiunto: “What Other People say è una confessione, nel renderci conto di quanto lontano puoi andare da chi sei nel tentativo di essere apprezzato. Si tratta delle pressioni della società e di come farsi prendere dalle cose sbagliate possa cambiarti”. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

What Other People Say di Demi Lovato feat. Sam Fischer: il testo

Thought when I grew up

I would be the same as the ones who gave me my last name

I would not give in, I would not partake

In the same old drugs everyone else takes

I’m better than that, I’m better than that

I’m living my life so I go to heaven and never come back

But look where I’m at, look where I’m at

I’m living the life that I said I wouldn’t, I wanna go back

I used to call my mom every Sunday

So she knew her love wasn’t far away

But now I’m all fucked up out in LA

‘Cause I care more about what other people say

I used to not take chances with God’s name

But it’s been so long since I last prayed

But now I’m all fucked up and my heart’s changed

‘Cause I care more about what other people say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

‘Cause I care more about what other people say

I wish I could shelter the girl I knew

From the constant hell I put her through

‘Cause I’m all grown up and I’m black and blue

I could use some tape, I could use some glue

I’m better than that, I’m better than that

I should be living my life so I go to heaven and never come back

I used to call my mom every Sunday

So she knew her love wasn’t far away

But now I’m all fucked up out in LA

‘Cause I care more about what other people say

I used to not take chances with God’s name

But it’s been so long since I last prayed

And now I’m all fucked up and my heart’s changed

‘Cause I care more about what other people say

Yeah, yeah, yeah

‘Cause I care more about what other people say

Thought when I grew up

I would be the same as the ones who gave me my last name

I used to call my mom every Sunday

So she knew her love wasn’t far away

(Far away)

But now I’m all fucked up out in LA

(Out in LA)

‘Cause I care more about what other people say

I used to not take chances with God’s name

(God’s name)

But it’s been so long since I last prayed

(Since I last prayed)

But now I’m all fucked up and my heart’s changed

(And my heart changed)

‘Cause I care more about what other people say

(What other people say)

‘Cause I care more about what other people say.

What Other People Say di Demi Lovato feat. Sam Fischer: la traduzione

What Other People Say di Demi Lovato feat. Sam Fischer: il video

[Strofa 1]Pensavo che una volta cresciutaSarei stata come quelli che mi hanno dato il mio cognomeChe non avrei ceduto, che non avrei assuntoLe stesse vecchie droghe che prendono tutti gli altri [Pre-Ritornello 1]Sono meglio di così, sono migliore di cosìSto vivendo la mia vita così vado in Paradiso e non torno mai piùMa guarda dove sono, guarda dove sonoSto vivendo la vita che ho detto non avrei vissuto, voglio tornare indietro [Ritornello]Chiamavo mia madre ogni domenicaPer farle sapere che il suo amore non era lontanoMa ora sono tutta incasinata a Los AngelesPerché tengo di più a quello che gli altri diconoUn tempo non prendevo rischi con il nome di DioMa è passato così tanto tempo dall’ultima volta che ho pregatoE ora sono non sto bene e il mio cuore è cambiatoPerché tengo di più a quello che gli altri diconoSì, sì, sì, sì, sìPerché tengo di più a quello che gli altri dicono [Strofa 2]Vorrei poter proteggere il ragazzo che conoscevoDa quel constante inferno che gli ho fatto passarePerché sono cresciuto e sono malconcioMi servirebbe del nastro adesivo, mi servirebbe della colla [Pre-Ritornello 2]Sono migliore di così, sono migliore di cosìDovrei vivere la mia vita così vado in Paradiso e non tornare mai più [Ritornello]Chiamavo mia madre ogni domenicaPer farle sapere che il suo amore non era lontanoMa ora sono tutta incasinata a Los AngelesPerché tengo di più a quello che gli altri diconoUna volta non prendevo rischi con il nome di DioMa è passato così tanto tempo dall’ultima volta che ho pregatoE ora sono non sto bene e il mio cuore è cambiatoPerché tengo di più a quello che gli altri diconoSìPerché tengo di più a quello che gli altri dicono [Ponte]Credevo che una volta cresciutaSarei stata come quelli che mi hanno dato il mio cognome [Ritornello]Chiamavo mia madre ogni domenicaPer farle sapere che il suo amore non era lontanoMa ora sono tutta incasinata a Los Angeles (a Los Angeles)Perché tengo di più a quello che gli altri diconoUn tempo non prendevo rischi con il nome di Dio (nome di Dio)Ma è passato così tanto tempo dall’ultima volta che ho pregato (dall’ultima volta che ho pregato)Ma sono non sto bene e il mio cuore è cambiato(E il mio cuore è cambiato)Perché tengo di più a quello che dicono gli altri(Quello che dicono gli altri )Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sìPerché tengo più a quello che gli altri dicono.