Xanny di Billie Eilish: testo, traduzione e video ufficiale

Xanny di Billie Eilish affronta il tema dell’uso irresponsabile di droghe e psicofarmaci. In un’intervista rilasciata a Energy Radio, la 18enne cantautrice statunitense ha indicato “xanny” come una delle sue canzoni preferite dell’album. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della nuova canzone di Billie Eilish.

Xanny di Billie Eilish: il testo

What is it about them?

I must be missing something

They just keep doin’ nothing

Too intoxicated to be scared

Better off without them

They’re nothing but unstable

Bring ashtrays to the table

And that’s about the only thing they share

I’m in their secondhand smoke

Still just drinking canned Coke

I don’t need a Xanny to feel better

On designated drives home

Only one who’s not stoned

Don’t give me a Xanny, now or ever

Wakin’ up at sundown

They’re late to every party

Nobody’s ever sorry

Too inebriated now to dance

Morning as they comedown (comedown)

Their pretty heads are hurting (hurting)

They’re awfully bad at learning (learning)

Make the same mistakes, blame circumstance

I’m in their secondhand smoke

Still just drinking canned Coke

I don’t need a Xanny to feel better

On designated drives home

Only one who’s not stoned

Don’t give me a Xanny, now or ever

Please don’t try to kiss me on the sidewalk

On your cigarette break

I can’t afford to love someone

Who isn’t dyin’ by mistake in Silver Lake

What is it about them?

I must be missing something

They just keep doin’ nothing

Too intoxicated to be scared

Hm, hm

Hm, hm

Hm, mm

Comedown, hurting

Learning.

Xanny di Billie Eilish: la traduzione

Di cosa si tratta?

Devo essermi perso qualcosa

Continuano a non fare nulla

Troppo intossicata per avere paura

Meglio senza di loro

Non sono altro che instabili

Porta i posacenere in tavola

E questa è l’unica cosa che condividono

Sono nel loro fumo passivo

Sto ancora bevendo Coca Cola in lattina

Non ho bisogno di uno Xanny per sentirmi meglio

Su unità designate a casa

Solo uno che non è lapidato

Non darmi uno Xanny, adesso o mai

Mi sveglio al tramonto

Sono in ritardo a ogni festa

Nessuno è mai dispiaciuto

Adesso sono troppo ubriaco per ballare

Mattina mentre cadono (cadono)

Le loro belle teste fanno male (feriscono)

Sono terribilmente pessima nell’apprendimento (apprendimento)

Fai gli stessi errori, dai la colpa alle circostanze

Sono nel loro fumo passivo

Sto ancora bevendo Coca Cola in lattina

Non ho bisogno di uno Xanny per sentirmi meglio

Su unità designate a casa

Solo una che non è lapidato

Non darmi uno Xanny, adesso o mai

Per favore, non provare a baciarmi sul marciapiede

Durante la tua pausa sigaretta

Non posso permettermi di amare qualcuno

Chi non muore per errore a Silver Lake

Di cosa si tratta?

Devo essermi perso qualcosa

Continuano a non fare nulla

Troppo intossicata per avere paura

Hm, hm Hm, hm Hm, mm

Delusione, Sofferenza

Apprendimento.

Xanny di Billie Eilish: il video ufficiale