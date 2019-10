XOXO di Gionnyscandal: testo e video ufficiale

XOXO di Gionnyscandal è tratto dall’album Black mood. Il pezzo è prodotto da Sam Lover ed è accompagnato da un video ufficiale che troverete subito dopo il salto.

XOXO di Gionnyscandal: il testo

[Intro:]

Vestito tutto nero, sì

Vedo tutto nero, sì

Se passo accendo il cielo, sì

Ti amo, non è?vero

[Strofa 1:]

Io?so qualcosa che?no, tu non sai

Se solo sapessi?che

Quando mi chiedono “tu come stai?”

Io gli rispondo che: “eh eh”

[Bridge:]

Voglio vederti che mi dici “eh eh” (x3)

Voglio vederti che mi dici

So qualcosa che non sai e non la saprai mai (x3)

So qualcosa che non sai e non lo sai

Voglio vederti che mi dici

[Strofa 2:]

Dimmi qualcosa che non so

Ogni volta che io

Scusa non è che ti posso

Fare come nei film po***

[Bridge:]

So qualcosa che non sai e non la saprai mai (x3)

So qualcosa che non sai e non lo sai (fuck)

[Ritornello1]

Lunedì xoxo

Martedì xoxo

Eh eh

Eh eh (x2)

Mercoledì xoxo

Giovedì xoxo

[Outro:]

Voglio vederti che mi dici “eh eh”

Voglio vederti che mi dici

Voglio vederti che mi dici “eh eh”

Voglio vederti che mi dici “eh eh”.

XOXO di Gionnyscandal: il video ufficiale

Redazione-iGossip