Younger Now di Miley Cyrus: testo, traduzione e video

Younger Now è il titolo del nuovo singolo di Miley Cyrus, uscito venerdì 18 agosto 2017. La canzone prende il titolo del nuovo album della popstar statunitense. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale del nuovo brano dell’artista di Malibu.

Younger Now di Miley Cyrus: il testo

[Verse 1]

Feels like I just woke up

Like all this time I’ve been asleep

Even though it’s not who I am

I’m not afraid of who I used to be

[Chorus1]

No one stays the same (oh, oh)

You know what goes up must come down (oh, oh)

Change is a thing you can count on (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh)

[Verse 2]

Feels like I’ve been living in a dream

But never make it to the end

My eyes open when they feel the light

It’s always right before I’m about to scream

[Chorus1]

No one stays the same (oh, oh)

You know what goes up must come down (oh, oh)

Change is a thing you can count on (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh)

[Bridge3]

What goes up must come down

What goes up must come down

What goes up must come down

What goes up must come down (yeah)

[Chorus1]

No one stays the same (oh, oh)

You know what goes comes back around (oh, oh)

Change is a thing you can count on (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh)

I feel so much younger now (oh, oh).

Younger Now di Miley Cyrus: la traduzione

Sembra che mi sia appena svegliata

Come se in tutto questo tempo fossi stata addormentata

Anche se non è chi sono

Non ho paura di chi ero solita essere

Nessuno rimane lo stesso (oh, oh)

Si sa che quello che va su poi deve scendere (oh, oh)

Il cambiamento è una cosa su cui puoi contare (oh, oh)

Ora mi sento molto più giovane (oh, oh)

Sembra come se avessi vissuto in un sogno

Ma senza farlo mai fino alla fine

I miei occhi si aprono quando vedono la luce

È sempre giusto prima di gridare

Nessuno rimane lo stesso (oh, oh)

Si sa che quello che va su poi deve scendere (oh, oh)

Il cambiamento è una cosa su cui puoi contare (oh, oh)

Ora mi sento molto più giovane (oh, oh)

Ciò che sale deve scendere

Ciò che sale deve scendere

Ciò che sale deve scendere

Quello che sale va giù (sì)

Nessuno rimane lo stesso (oh, oh)

Si sa che quello che va su poi deve scendere (oh, oh)

Il cambiamento è una cosa su cui puoi contare (oh, oh)

Ora mi sento molto più giovane (oh, oh)

Ora mi sento molto più giovane (oh, oh)

Ora mi sento molto più giovane (oh, oh).

Younger Now di Miley Cyrus: il video