Zucchero ha lanciato il suo nuovo singolo dal titolo Ci si arrende, quarto estratto dal suo ultimo album in studio Black cat, rilasciato il 29 aprile 2016. Il suo ultimo disco è stato anticipato dal singolo Partigiano reggiano, seguito poi da Voci, 13 buone ragioni e Turn the World Down. La canzone del celebre cantautore e musicista italiano è in rotazione radiofonica dal 6 gennaio ed è stata prodotta dal musicista americano Don Was e vede la straordinaria partecipazione del chitarrista e fondatore dei Dire Straits, Mark Knopfler. Il testo è stato composto all’indomani del drammatico attentato al Bataclan di Parigi del 13 dicembre 2015. Per quanto riguarda il suo ritorno in tour, dopo aver annunciato cinque concerti all’Arena di Verona dall’1 al 5 maggio 2017 Zucchero ha comunicato che i concerti del Black Cat World Tour 2017 sbarcheranno anche negli Stati Uniti, in Canada, Austria, Svizzera e Belgio, oltre che in Germania, Australia e Nuova Zelanda. Ora però bando alle chiacchiere. Non perdere altro tempo: leggi subito il testo e guarda il video ufficiale di Ci si arrende.

Zucchero feat. Mark Knopfler, Ci si arrende: il testo

Ti ricordo sai

Amore mio di campagna

Sole in questa terra di nebbia

E gente di bocca buona

Quanto ti vorrei

Dentro le giovani estati

Anche adesso

Ora che il più bello di noi due

È già volato via e non ritorna più

Ma sì, vedi vedi

Come s’incendia la notte

Come anche un ricordo

Brucia l’anima

Che si arrende

Ma sì, bevi bevi

Bevimi sono la pioggia

Pioggia che passa e rimane

Dentro l’anima

Che si arrende

Oh, che si arrende

Per te, si arrende

Ti rimpiango sai

Anche se un solo saluto

È qualcosa che resta

In questa festa di malinconia

Quanto ti vorrei

Dentro le futili estati

Anche adesso

Ora che il meglio di noi due

È già volato via

E non ritorna più

Ma sì, vedi vedi

Come s’incendia la notte

Come anche un ricordo

Brucia l’anima

Che si arrende

Ma sì, bevi bevi

Bevimi sono la pioggia

Pioggia che passa e rimane

Dentro l’anima

Che si arrende

Che si arrende

Ma sì, vedi vedi

Come s’incendia la notte

Come anche un ricordo

Brucia l’anima

Che si arrende

Ma sì, vivi vivi

Ci bestemmia la notte

Siamo vivi, ma sì

Forse di un’idea

Che si arrende

Oh, che si arrende

Sai

Ci si arrende.

Zucchero feat. Mark Knopfler, Ci si arrende: il video ufficiale