The Warriors Tour 2020 di Mostro: le date dei concerti

The Warriors Tour 2020 di Mostro: il rapper romano si esibirà nei principali club italiani, dopo i sold out delle due date-evento del The Illest Show che si sono tenute a Milano e a Roma. Dopo aver pubblicato lo street album The Illest Vol. 2 lo scorso 26 aprile, che ha debuttato alla posizione numero 2 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia, l’artista ha annunciato i live del prossimo anno.

Il rapper si esibirà dal vivo nel marzo 2020 a Venaria Reale (TO), Padova, Milano e Roma.

Gli impegni live di Mostro, però, riguarderanno anche l’anno in corso perché il prossimo 25 settembre si esibirà ai Magazzini Generali di Milano mentre due giorni dopo, il 27 settembre 2019, terrà un concerto all’Orion Club di Ciampino, provincia di Roma.

