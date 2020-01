This is Elodie è il nuovo album di Elodie, che sarà disponibile dal 7 febbraio 2020 in formato cd (dal 31 gennaio in digitale). Il suo nuovo disco è stato anticipato dal brano Non è la fine che vede la collaborazione di Gemitaiz.

Dopo il successo di Nero Bali (insieme a Michele Bravi) e soprattutto di Margarita, con il featuring del suo attuale fidanzato Marracash, Elodie è pronta a stupire i suoi fan con il suo nuovo album che giunge a tre anni di distanza da Tutta colpa mia.

Inoltre la star di Amici di Maria De Filippi sarà di nuovo in gara al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Andromeda. Il brano è stato scritto da Mahmood e Dario Faini aka Dardust.