Tiziano Ferro risponde a Fedez: “Il terreno su cui i bulli e gli odiatori trovano spazio è sempre lo stesso”

Tiziano Ferro ha risposto indirettamente a Fedez durante una nuova intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera in cui sembra non aver accettato le scuse del marito della potente e influente fashion blogger Chiara Ferragni. Il celebre e amatissimo cantautore di Latina ha dichiarato: “Il terreno su cui i bulli e gli odiatori trovano spazio è sempre lo stesso, è lo stesso di 30 anni fa quando a scuola mi chiamavano con certe parole, mi spingevano fuori, e queste scuse non bastano più”.

Il geniale cantante italiano Tiziano Ferro non ci sta. Il cantautore dichiaratamente gay ha poi asserito: “E le scuse sono sempre le stesse: ‘L’ho fatto tanto tempo fa’, ‘L’ha fatto anche lui’, ‘Ma stavo scherzando‘. Non va bene, perché io sono stufo di vedere questa gente mettere l’ennesimo like o cuoricino che racconta la notizia di un ragazzo o di una ragazza che si sono tolti la vita per questi motivi”.

Cosa farà Fedez per farsi perdonare da Ferro? Staremo a vedere!