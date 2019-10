Tommaso Paradiso svela il vero motivo della rottura con i TheGiornalisti

Tommaso Paradiso ha svelato il vero motivo della rottura con i TheGiornalisti durante un’intervista rilasciata al programma Deejay chiama Italia, in onda su Radio Deejay. I fan della band musicale, che si è imposta come uno dei fenomeni pop più clamorosi degli ultimi anni della musica italiana grazie agli album Completamente e Love e con il fenomenale tormentone Riccione, sono ancora oggi sotto shock.

Marco Primavera e Marco Antonio Musella andranno avanti con i TheGiornalisti. Tommaso Paradiso andrà avanti da solista. Perché ha rotto con la band?

“Il reale motivo? Noi in realtà il feeling sul palco lo avevamo – ha detto Paradiso -. Ma è stato un anno difficilissimo che ha portato strascichi che si sono sempre più amplificati fino a che la rottura è stata qualcosa di fisiologico e normale. – ha continuato Tommaso –. Se fosse andata avanti sarebbe stato ancora peggio. Non lo potevamo fare prima del Circo Massimo, perché volevamo chiudere in bellezza. Marco Primavera disse pacificamente uno o due anni fa: ‘Tommaso questa da anni non è più una band’. Mi ha fatto riflettere. Mi disse: ‘Se le cose devono stare così, è meglio che ti chiami con il tuo nome e il tuo cognome’. Ho preso la palla al balzo”.

Il famoso artista ha poi affermato: “Se non avessi detto nulla, Tommaso Paradiso sarebbe diventato un side-project dei ‘TheGiornalisti’. Invece, per me quella band non esiste più. L’ho detto sui social perché è un veicolo di informazione molto rapido e diretto. Scrivo io e non viene filtrato da una testata o da un giornalista. Poi non ho più replicato perché avrei alimentato delle stupide e volgari polemiche. Una volta uscita la canzone, siamo andati oltre”.

