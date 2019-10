Torneremo ancora è l’ultimo album di Franco Battiato, il manager rivela: “Lui non sta male”

Torneremo ancora è l’ultimo album di Franco Battiato. Il manager del celebre maestro della musica italiana ha spiegato al Corriere della Sera che non sta male, ma non sta abbastanza bene da poter essere presente all’incontro con il giornalista.

Venerdì 18 ottobre uscirà il suo nuovo album ed è l’ultimo disco che Battiato incide. Il manager Franz Cattini ha parlato anche della salute del famoso e amatissimo cantautore siciliano: “Non c’è più nulla nei cassetti. Direi che questo è l’ultimo album di Franco Battiato”.

Il manager ha sottolineato: “Non possiamo dire che stia male, quando lo sentiamo al telefono dice di stare bene. Ma non sta sufficientemente bene da poter essere qui a parlare con tutti noi”.

Nel nuovo disco è la canzone inedita “Torneremo insieme” a dare il nome all’intero album. Battiato l’ha scritta con Juri Camisasca e parla della ricerca di una terra senza confini dove la vita non finisce mai: “Nasce da una richiesta di Caterina Caselli che voleva un brano per Bocelli. Franco aveva inciso la sua voce guida a cavallo fra 2016 e 2017 per farla sentire al tenore. Non se ne è poi fatto nulla. La voce è quella, l’orchestra invece è stata registrata a Londra a maggio, usando le partiture scritte all’epoca da Franco”.

Redazione-iGossip