Tour europeo My Songs di Sting: unica tappa in Italia per il celebre e amatissimo cantautore e polistrumentista britannico. Dopo i due appuntamenti estivi già fissati il 29 luglio al Lucca Summer Festival e il 30 all’Arena Live di Padova, l’ex membro dei Police tornerà ad esibirsi nel Bel Paese a fine ottobre 2019.

Sting si esibirà il prossimo 29 ottobre, in occasione di un nuovo atteso live che si terrà nella cornice del Forum di Assago.

I biglietti del concerto italiano del famoso e stimatissimo artista si possono acquistare da venerdì 5 luglio sul Circuito Ticketone, su Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati.

Redazione-iGossip