Tour Live 2020 di Giusy Ferreri: le date dei concerti

Tour Live 2020 di Giusy Ferreri: la famosa e amatissima cantante ha annunciato le date dei suoi prossimi concerti mediante un video condiviso sulla sua pagina Facebook. La seconda classificata di X Factor ha annunciato ai suoi fan: “Ragazzi ci siamo… è bellissimo per me, finalmente, potervi annunciare che da marzo 2020 sarà in tour nelle principali città italiane. Fare musica è meraviglioso e farla con il vostro calore e la vostra energia è ancora più bello. Il palco è la mia seconda casa e non vedo l’ora di tornarci con tanta nuova musica per divertirci ed emozionarci, tutti insieme”.

Tour Live 2020 di Giusy Ferreri: tutte le date

02/03 Magazzini Generali – Milano

03/03 Teatro Concordia – Venaria Reale (TO)

05/03 Viper – Firenze

07/03 Hall – Padova

09/03 Estragon – Bologna

10/03 Largo Venue – Roma

12/03 Casa della Musica – Napoli

13/03 Demodè – Modugno (BA)

15/03 I Candelai – Palermo

16/03 Ma – Catania

Redazione-iGossip