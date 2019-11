Tour teatrale nel 2020 per Marco Masini: le date dei concerti

Tour teatrale nel 2020 per Marco Masini per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Un anno davvero importante per il vincitore del Festival di Sanremo. Ben 30 anni di musica, canzoni, concerti e vita insieme con i fan. Ci sarà un disco che uscirà in primavera e ci sarà un tour nei teatri.

I biglietti sono disponibili da ora per gli iscritti al Marco Masini Fan Club e da domani alle 10.00 saranno su Ticketone e nei punti vendita. Sui social ha annunciato le prime date dei suoi show musicali:

3/4 MONS – Théâtre Royal de Mons

4/4 LIEGI – Forum de Liège

15/4 ZURIGO – Kaufleuten Club

16/4 MILANO – Teatro degli Arcimboldi

18/4 ANCONA – Teatro delle Muse

25/4 BRESCIA – Dis_Play

30/4 BOLOGNA – EuropAuditorium

2/5 ROMA – Auditorium Parco della Musica

9/5 TORINO – Teatro Colosseo

12/5 VENEZIA – Teatro Goldoni

15/5 FIRENZE – Teatro Verdi

18/5 PARMA – Teatro Regio

