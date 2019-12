Tutto questo sei tu è il nuovo singolo di Ultimo. Il brano è disponibile nei digital store e piattaforme digitali dal 13 dicembre scorso. Il nuovo singolo del secondo classificato del Festival di Sanremo 2019 giunge a pochi giorni dal Natale, come un vero e proprio regalo per i suoi numerosi fan.

Diverse settimane fa aveva pubblicato su Instagram il seguente messaggio: “A metà settembre, nuove date per gli stadi. Intanto a Londra ho registrato le voci di un pezzo nuovo, e ora stiamo risentendo e aggiustando alcune cose… Penso che per Natale potrei farvi un regalino…”.

Tour di Ultimo: le date dei concerti

La tournée di Ultimo toccherà undici città a partire dalla data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione (29 maggio), per poi fare tappa a Torino (Stadio Comunale, 3 giugno), Firenze (Stadio Artemio Franchi, 6 giugno sold out e 7 giugno), Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno sold out e 14 giugno), Milano (Stadio San Siro, 18 giugno e 19 giugno sold out), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno), Ancona (Stadio del Conero 30 giugno). E poi ancora: Pescara (Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, 4 luglio), Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio), Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio). Il tour si concluderà il 19 luglio 2020 al Circo Massimo a Roma dove sono previste circa settantamila persone.