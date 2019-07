Ultimo annuncia il suo tour negli stadi per l’estate 2020

Ultimo ha annunciato il suo tour negli stadi per l’estate 2020. Il secondo classificato del Festival di Sanremo 2019 sarà il più giovane artista italiano di sempre ad affrontare una tournée negli stadi.

Le date del suo tour 2020 verranno presto comunicate. Il giovane cantautore romano è reduce dal Colpa delle Favole Tour. Un tour, completamente sold out, che l’ha visto esibirsi in 19 palazzetti italiani (Eboli, Bari, Firenze, Milano, Bologna, Ancona, Jesolo, Roma, Napoli, Torino e Acireale, più una data zero che si è tenuta al Palasport di Vigevano) e che ha venduto complessivamente oltre 300mila biglietti.

Colpa delle Favole è stato certificato Disco di Platino. Dallo scorso 7 giugno è in rotazione radiofonica Ipocondria, quarto singolo estratto dall’album dopo il singolo sanremese, I tuoi particolari, Fateme canta’ e Rondini al guinzaglio.

Redazione-iGossip