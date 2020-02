Vasco Rossi bacchetta Claudio Baglioni: la stoccata del rocker

Vasco Rossi ha bacchettato Claudio Baglioni per aver imposto di cantare le sue canzoni a tutti i suoi ospiti durante il suo Festival di Sanremo. Durante una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, il celebre cantautore ha rivelato di aver ricevuto l’invito, nel 2019, di essere direttore artistico della successiva edizione del Festival.

“Per un attimo ho pensato di fare come Baglioni – ha confessato il Blasco – accettare di fare Sanremo per consacrare me stesso e le mie canzoni. Farle cantare a tutti, ai super ospiti ma anche ai concorrenti. Un duetto qua, un duetto là…”.

Baglioni quando ha condotto e diretto dal punto di vista artistico per ben due edizioni consecutive il Festival della canzone italiana ha dato degli ordini ben precisi ai super ospiti: “Ho pensato che io non ho bisogno di tanta promozione. Però, un bel conflitto di interessi, non le pare?”.

Vasco ha poi rifilato l’ultima stoccata al vetriolo a Baglioni: “Poteva evitare di cantare le sue canzoni insieme a tutti gli ospiti. Non me l’aspettavo. Quando ho visto la Nannini cantare insieme a lui ho pensato: Ma stiamo scherzando?”.