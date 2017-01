Vasco Rossi, concerto di Modena: tutti gli aggiornamenti sui biglietti

Dopo lo scandalo dei bagarini elettronici, ovvero quelle persone che acquistavano tutti i biglietti di un concerto per poi rivenderli a prezzi salatissimi, Vasco Rossi ha deciso di chiudere con Live Nation. I biglietti del suo concerto di Modena saranno perciò acquistabili sul sito VivaTicket.

E’ stato lo stesso Vasco Rossi a dare delle informazioni per quanto riguarda il suo concerto a Modena, previsto per il 1° luglio 2017. Il rocker, infatti, ha annunciato sulla sua pagina ufficiale Facebook che il circuito di vendita online dei biglietti sarà VivaTicket.

Questo, per contrastare il fenomeno della vendita secondaria dei biglietti. Si legge sul profilo del cantante: “Per la nostra festa “epocale” si ricomincia da zero, con l’auspicio di avere identificato un sistema totalmente nuovo di vendita, rivoluzionario e che rappresenti soprattutto una novità rispetto ai metodi storici. La data di messa in vendita dei biglietti per l’evento di Modena Modena Park, e le modalità di acquisto saranno comunicate attraverso tutti i canali di informazione ufficiali, con una conferenza stampa che si terrà il 17 gennaio prossimo, presso la sede milanese della S.I.A.E.”.

Si sospettava infatti che Live Nation avesse dei collegamenti con quanto accaduto per il bagarinaggio elettronico. Vasco è stato il primo a dire basta a questo sistema, e a garantire legalità per i suoi fan. Altri artisti lo seguiranno?