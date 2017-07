Vasco Rossi ha pubblicamente ringraziato e lodato tutti i suoi fan del concerto dei record l’1 luglio sul palco del Modena Park (simile a un palazzo di otto piani, rettangolare, con una larghezza di 130 metri, oltre 1.500 metri quadri di schermi in movimento) mediante un post sulla sua pagina Facebook. Oltre tre ore e mezza di musica e 40 canzoni per festeggiare i suoi 40 anni di carriera di fronte al più vasto pubblico pagante della storia: 220mila persone! Il concerto del secolo al Modena Park ha fatto il giro del mondo e ha mandato in visibilio i fan del celebre e amatissimo rocker di Zocca. Il Comune di Modena ha reso omaggio al concerto dei record di Vasco con un video in timelapse che ripercorre la magia e l’unicità del nuovo record mondiale per una sola data.

Il Blasco ha scritto su Fcaebook: “La vostra dimostrazione di civiltà… maturità… bellezza… La vostra capacità di sopportare al di là della pazienza! La gioia… l’entusiasmo… la voglia di stare insieme di divertirvi e di godere della magia della musica. Eroi… con qualche macchia… ma senza paura! Questo è il mio popolo. Questo è Rock. VOI siete il Mondo Migliore!!!”.

Anche il suo storico rivale, il rocker Ligabue, si è complimentato con il collega su Twitter: “Complimenti Vasco, complimenti Modena!”.

Pubblico pagante da record per Vasco che ha generato ricavi ben oltre i 12 milioni di euro. A ciò si aggiungono i 250mila euro dalla diretta televisiva su Rai 1 condotta dallo showman Paolo Bonolis e altri 200mila euro dai cinema.