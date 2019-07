Why Me? Why Not è il nuovo album di Liam Gallagher. L’ex leader degli Oasis e dei Beady Eye pubblicherà il suo secondo album da solista il prossimo 20 settembre e arriverà a circa due anni di distanza dal primo lavoro da solista del rocker di Manchester, As You Were, che ha venduto circa 300mila copie nella sola Gran Bretagna.

L’album verrà pubblicato su etichetta Warner Records ed è stato lanciato dai singoli Shockwave e The River. Il suo nuovo disco sarà disponibile in formato fisico, CD e Vinile, e in formato digitale, download e streaming. Inoltre sarà disponibile anche un pacchetto speciale D2C che includerà una versione Deluxe del disco, un vinile “Sun Yellow” e un formato da 12″ che includerà 3 bonus track e una demo esclusiva.

“Volevo che questo mio secondo disco fosse superiore a quello precedente – ha rivelato Liam -. Sarà un album migliore di As You Were e questo la dice lunga, perché è stato un disco epico, no?!”.

Gallagher tornerà ad esibirsi in Italia il prossimo anno: il 15 febbraio 2020 al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 al Mediolanum Forum di Assago (MI).

