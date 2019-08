Wired Next Fest 2019 a Firenze: le date e la lista dei cantanti

Wired Next Fest 2019 è in programma a Firenze dal 27 al 29 settembre prossimi. Un evento a ingresso gratuito patrocinato dal Comune di Firenze, promosso dalla casa editrice Condé Nast, realizzato in collaborazione con Audi e organizzato da Wired Italia, che proprio nel 2019 festeggia il decimo anno di vita.

Il più importante festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione a Palazzo Vecchio avrà diversi momenti musicali. Si esibiranno infatti anche diversi esponenti della scena musicale italiana.

Chi sono? I primi nomi annunciati dagli organizzatori sono: Subsonica, Vinicio Capossela, Willie Peyote, Dardust, Selton, Shazami e The Zen Circus.

Redazione-iGossip