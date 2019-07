World Of Madame X di Madonna è disponibile su Amazon. Il film di 23 minuti spiega come Madame X abbia iniziato come una sorta di progetto laterale mentre Queen of Pop si era trasformata in Soccer Mom. Tutto è cambiato quando ha incontrato Dino d’Santiago, un cantante portoghese di origine capoverdiana.

La Regina del Pop ha dichiarato: “Quello che mi ha colpito di più è stata questa sensazione organica e autentica di persone che sono lì perché adorano la musica. Il denaro non ha nulla a che fare con questo. La fama non aveva niente a che fare con ciò. I follower di Instagram non hanno avuto niente a che fare con questo. Si trattava davvero di passione, musica e arte”.

Per poi concludere: “Gli ho detto, ‘So che è pazzesco, ma dimmi se ti ispira. Abbattiamo i suoni della chitarra e li sincronizziamo con i moderni suoni della batteria’. In meno di una settimana, mi aveva rimandato indietro la musica. È stato fantastico e mi sono sentita molto ispirata”.

Redazione-iGossip