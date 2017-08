Tra Zenith e Nadir di Maruego: la tracklist dell’album

Tra Zenith e Nadir di Maruego è il primo album del rapper italiano. Pubblicato da Carosello Records, il disco è uscito venerdì 16 giugno 2017 in tutti i digital store, le piattaforme streaming e i negozi di dischi. L’artista di Cioccolata ha collaborato con grandi rapper di fama nazionale in questo nuovo album: da Vegas Jones a Gué Pequeno, da Emis Killa a Jake La Furia fino a Fabri Fibra.

La presentazione del primo album di Maruego

“Maruego è maturato, più consapevole del suo talento e in grado di mettere in musica tutto ciò che ha vissuto, dal lavoro sottopagato in una macelleria alle luci della ribalta, senza dimenticare mai la sua adolescenza di giovane marocchino cresciuto in uno dei quartieri più difficili di Milano. Tra Zenith e Nadir gioca sugli opposti proprio come i due poli dell’orizzonte, da cui un Maruego riflessivo e profondo guarda in cielo e tira le somme su tutta la strada che lo ha portato fino a qui: le sconfitte e le risalite, i risvolti effimeri del successo, il suo rapporto con l’essere considerato un marocchino in Italia e un italiano in Marocco, la voglia di realizzare le proprie ambizioni seguendo un percorso originale e inedito. Maruego ha definitivamente creato una nuova lingua per esprimere se stesso, un crash culturale di italiano, francese, arabo e slang americano che non ha precedenti nel nostro Paese e che pone il rapper tra i pochissimi artisti italiani capaci di costruirsi un’identità davvero internazionale. I testi di Maruego giocano su diversi livelli di significato con tripli sensi e giochi di parole che ben disegnano il suo immaginario sempre in bilico tra disillusione e ironia, supportato da sonorità futuristiche che riprendono la tradizione Hip Hop per aprirsi in sperimentazione elettroniche, echi di trap e un uso attento e moderato dell’autotune ad impreziosire il flow del rapper arabo”.

Tra Zenith e Nadir: la tracklist dell’album

01 – CRCLVM (prod. Mike Lennon)

02 – La crème di Karim (prod. 2nd Roof)

03 – Supernova (prod. Mike Lennon & Busojamz)

04 – Oh fra!!! feat. Fabri Fibra (prod. 2nd Roof)

05 – 1000 problemi (prod. Laioung)

06 – Pss Pss feat. Guè Pequeno (prod. Mike Lennon)

07 – Kaos (prod. Mike Lennon & Busojamz)

08 – Strada feat. Isi Noice (prod. Laioung)

09 – Non fotti feat. Vegas Jones (prod. Andry The Hitmaker)

10 – Leily (prod. Busojamz)

11 – Meglio di no feat. Jake la furia (prod. 2nd Roof)

12 – Amore Business (prod. 2nd Roof)

13 – Maestro Splinter feat. Zifou (prod. Mike Lennon)

14 – Money Lover (prod. 2nd Roof, Abaz & Xplosive)

15 – 1.2.3. feat. Emis Killa (prod. Mike Lennon)

16 – Mamma e Papà (prod. Sick Luke )

17 – Che ne sai 2 (prod. 2nd Roof)