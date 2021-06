Nadia Toffa, il ricordo della madre Margherita: “La sento nel mio cuore, mi manca tutto di lei”

Nadia Toffa avrebbe compiuto 42 anni. La famosa e compianta conduttrice televisiva e inviata del programma tv di Italia 1, Le Iene, è scomparsa il 13 agosto 2019 a causa di un tumore al cervello. Sua madre Margherita l’ha ricordata, rivelando che la sente nel suo cuore. In un’intervista rilasciata a Il Giornale di Brescia ha dichiarato: “Nadia non amava particolarmente il suo compleanno. Festeggiava con sobrietà in famiglia e insieme agli amici, a volte a casa, altre al ristorante. Un anno le abbiamo fatto una sorpresa con cinquanta persone: è quasi svenuta. Anche se non si direbbe, era una persona molto riservata, timida”.

Nadia Toffa con la madre – Foto: Instagram

La mamma di Nadia Toffa con la sua famiglia ha creato una fondazione che finanzia la ricerca oncologica, il sostegno alla fragilità e la lotta alle diseguaglianze. Tutti possono contribuire e Margherita invita a farlo, anche comprando i libri di Nadia. L’ultimo è uscito a ottobre, “Ti aspetterò tutta la vita. Pensieri di amore”, edito da Chiarelettere.

“Siamo rammaricati per non essere ancora riusciti a pubblicizzarlo come si deve a causa del Covid – ha proseguito -. Contiene testi scritti da Nadia di notte sul cellulare con due dita che si muovevano velocissime. A me diceva: ‘Devo scrivere subito, altrimenti mi dimentico. Poi pubblicherò questi pensieri. Se non lo farò io, lo farai tu’. Mia figlia sapeva quel che aveva, era consapevole che solo un miracolo avrebbe potuto salvarla. Ne parlavamo, era difficile ma lo facevamo comunque. Per lei era uno sfogo”.

La mamma di Nadia ha asserito: “La sento nel mio cuore, ma mi manca tutto di lei: il suo entusiasmo, il suo sorriso, la sua dolcezza. So che da Lassù mi aiuterà, ne sono sicura”.

Tanti personaggi famosi del jet set nazionale hanno ricordato Nadia sui social, tra cui Alessia Marcuzzi, Giulio Goria e Le Iene.