Naomi De Crescenzo rivela: “Non sono una escort, grazie a Onlyfans guadagno più di un politico”

Naomi De Crescenzo ha voluto precisare in tv che non è una escort, ma grazie a Onlyfans guadagna più di un politico. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.

Naomi De Crescenzo – Foto: Twitter

Naomi De Crescenzo e Onlyfans

Ospite del programma tv Zona Bianca, la sexy influencer ha raccontato il suo lavoro a Giuseppe Brindisi. Ha parlato di guadagni, richieste particolari, paura dei rischi che si corrono in questo tipo di mestiere. Naomi, che su Instagram conta 620mila fan, ha i piedi ben piantati a terra: “Guadagno più di un politico e questo tipo di lavoro non mi preoccupa, ha dignità come tutti gli altri lavori”.

Paga regolarmente le tasse: “Guadagno molto, guadagno più di un politico. È un lavoro come gli altri, ha una dignità uguale. Le tasse? Il primo anno è stato forfettario, dal secondo in più quasi il 40% è tutto in tasse. Più del 40% dei miei guadagni”.

Cosa chiedono i suoi fan? “Alcuni vogliono semplicemente parlare – ha detto Naomi -, ma OnlyFans è un sito di intrattenimento. Potrei anche fare la chef, non è il mio caso. Io metto contenuti erotici. Quello che probabilmente mi differenzia rispetto ai pornoattori e alle pornoattrici, è il fatto che io sia reale, sia una di loro”.

Ha sottolineato che non è una escort: “Sono molto consapevole di quello che faccio, è la mia parola chiave. Chi inizia a fare questo lavoro, deve essere consapevole di tutti i rischi. Il web è un mondo pericoloso. Richieste strane? Sì, assolutamente. Incontri personali, cose assurde, ma io non incontro. Non comunico e il sito mi tutela perché ognuno degli utenti è lì con documenti registrati”.

Onlyfans e vip: un binomio perfetto

Onlyfans continua a fare proseliti tra modelli, personaggi tv, influencer, sportivi ed ex tronisti di Uomini e Donne. Dopo l’ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico nonché imprenditore e influencer Alessio Lo Passo anche altri due ex tronisti, Mariano Catanzaro e Lucas Peracchi, sono approdati sulla piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio è approdata su Onlyfans oltre alla bombastica influencer Federica Pacela e all’attrice a luci rosse Priscilla Salerno. Perfino la Regina del Pop, Madonna, avrebbe strizzato l’occhio a Onlyfans… e alcuni mesi fa sono approdati anche il pugile Dario Socci e Denis Dosio, quest’ultimo con un bel bacio gay con Mario Adrion.