Natalia Paragoni su Andrea Zelletta: “Si è dato proprio da fare”

Natalia Paragoni è tornata a vivere a pieno la sua love story con il fidanzato, il modello ed ex gieffino vip Andrea Zelletta. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è felice e molto entusiasta della sua relazione d’amore con il bellissimo e sensuale modello tarantino. Natalia Paragoni ha raccontato ai suoi follower di essere dovuta andare in farmacia dopo un weekend passato in buona parte ad avere rapporti intimi con l’ex concorrente pugliese del Grande Fratello Vip 5.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni – Foto: Instagram

In alcune storie di Instagram, Natalia si è sbottonata più del solito e ha raccontato dettagli molto intimi della sua storia con Zelletta. Infatti ha rivelato ai suoi follower: “Sono ‘incriccata’. Questa parte qua non riesco a muoverla, riesco solo ad alzarla leggermente. Infatti sono andata in farmacia – ha detto la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta – a prendermi dei cerotti caldi particolari. Io soffro un po’ di cifosi, scoliosi e poi quando sono un po’ stressata mi fa malissimo la parte dietro la cervicale e soprattutto anche le spalle”.

L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ha poi osservato: “Se devo dire proprio la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, ma ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare”.

Per poi concludere: “Andreuccio è colpa tua, no, dai, la colpa è a metà. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico. Se vuole ve li dirà Andrea…”. I suoi follower l’hanno tempestata di domande, ma Natalia ha preferito non andare oltre…

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi più noti e amati della storica e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi.