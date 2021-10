Natalino Capristo flirta con Jada: “Ci stiamo frequentando da un mese”

Natalino Capristo sta flirtando da circa un mese con Jada. Chi è? Lei è un’atleta sportiva di 27 anni con una grande passione per il bodybuilding ed è molto attenta alla dieta. Lei ha fatto qualche comparsa in alcuni film. Archiviato quel finto flirt con il tuttologo e costumista dei vip, Giovanni Ciacci, Natalino Capristo ha confessato in esclusiva ai microfoni del nostro sito IGOSSIP.it che sta vivendo un periodo molto positivo e florido in amore grazie a Jada. Da quel weekend famoso e chiacchierato con Giovanni Ciacci, non ha più contatti con il noto opinionista e conduttore tv. Subito dopo il salto trovate l’intervista integrale al giovane e aitante ballerino e interior designer italo-greco che parla della sua attuale love story.

Natalino Capristo e Jada – Foto: Instagram Story

Ciao Natalino, come stai?

Ciao, bene dai.

Ti senti ancora con Giovanni Ciacci?

No.

Quindi non siete rimasti amici?

Macché. Lui è rimasto male… si aspettava qualcosa di più da quel weekend.

NATALINO CAPRISTO SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA AL BALLERINO

Tu sei bisex?

Mi piacciono le persone. Se mi attraggono mentalmente, a letto godo comunque.

Attualmente sei single?

No, sto frequentando una ragazza di nome Jada.

Natalino Capristo con Jada – Foto: Instagram Story

Quando vi siete conosciuti?

Ci conosciamo da tanto tempo, ma da circa un mesetto ci stiamo frequentando in modo assiduo. Abbiamo iniziato a messaggiarci quando ero in vacanza con Giovanni Ciacci.

Come hai capito che lei era interessata a te?

Mi guardava con una certa insistenza quando lavoravo come ballerino nei locali lgbt… veniva lì con delle amiche.

Natalino Capristo e Jada durante una sessione di shopping – Foto: Instagram Story

Cosa ti piace di lei?

Il suo carattere deciso, forte e sicuro…. è molto selettiva.

Amore platonico o carnale?

Carnale.