Nathalie Aarts dopo gli show musicali di Ferragosto in Puglia: “Non salivo sul palco da un anno, quante emozioni”

Nathalie Aarts è tornata ad esibirsi rigorosamente live dopo un anno in Puglia durante la settimana di Ferragosto nell’ambito degli eventi targati #Estate90 organizzati dall’event manager e direttore artistico Miky Falcicchio. La celebre artista del gruppo musicale The Soundlovers si è scatenata sulle note delle sue canzoni di maggiore successo mondiale (da Surrender ad Abracadabra fino a Walking) sia la notte di San Lorenzo sia la vigilia di Ferragosto insieme con un’altra collega e amica, la famosa e popolare artista rumena naturalizzata italiana Haiducii.

Nathalie Aarts from The Soundlovers – Foto: Angelica Ladisa

Musica dal vivo, giochi di luci, divertimento, buon cibo pugliese, allegria e tanto divertimento in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid per i numerosi fan accorsi alla tenuta dei proprietari Rocco Giannini e Lucia Campanelli situata nell’entroterra barese tra Grumo Appula e Sannicandro di Bari.

Nathalie Aarts – Foto: Angelica Ladisa

INTERVISTA A NATHALIE AARTS FROM THE SOUNDLOVERS

Prima degli eventi musicali del 10 e 14 agosto, Nathalie Aarts aveva dichiarato alla stampa: «Non vedevo l’ora di tornare in Puglia per vacanza e lavoro. Ho infatti scelto diverse volte questa bellissima e meravigliosa terra per le mie vacanze con la mia famiglia, soprattutto il Salento. Questa volta sono molto fortunata, perché sono insieme ad Haiducii. Prima dell’evento musicale del 10 agosto farò con la mia famiglia (e in alcuni casi rifarò) un bel po’ di tappe turistiche: Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello, Gravina, Ostuni, Trani e Matera. Vi aspetto per divertirci con la musica dal vivo presso la Tenuta Giannini tra Grumo Appula e Sannicandro di Bari il 10 agosto. Non mancate».

Nathalie Aarts – Foto: Angelica Ladisa

Subito dopo gli show musicali, l’artista olandese ha dichiarato alla stampa: «Grazie Puglia – commenta Nathalie Aarts -, sono davvero felice di essere tornata in questa meravigliosa terra sia per lavoro che per vacanza con la mia famiglia. Ringrazio la Tenuta Giannini per le occasioni del 10 e 14 agosto – continua la cantautrice del gruppo The Soundlovers –. Sono state serate fantastiche ed emozionanti anche perché non salivo sul palco da circa un anno. Momenti davvero speciali che custodirò gelosamente. Bellissima l’organizzazione e impeccabile il direttore artistico Miky Falcicchio per il suo lavoro svolto con molto gusto e perfezione. Ringrazio l’ufficio stampa della Tenuta Giannini e il dj Enzo Farinola e Grimilde Minervini degli Havana Group perché sono stati bravissimi a coinvolgere il pubblico. Service e audio perfetti. Poi tante persone hanno partecipato agli eventi musicali per foto e video. Bellissimo, mi sono divertita tantissimo».

Nathalie Aarts e Haiducii per il Capodanno estivo 2021 in Puglia – Foto: Angelica Ladisa

Le dichiarazioni di Miky Falcicchio

«Quella di Ferragosto – dichiara il direttore artistico ed event manager Miky Falcicchio -, è stata una settimana piena di emozioni, energia e speranza. Le due serate con Haiducii e Nathalie Aarts hanno lanciato Tenuta Giannini verso il primo step di un cambiamento che modificherà, già da settembre, servizi e prospettive della struttura. Sono molto legato alle due artiste, come a Kim Lukas e Regina, affetto che mi spinge sempre di più a lanciare un progetto non ancora partito per le restrizioni anti-Covid, ma che probabilmente, lancerò il 2022 proprio da questa struttura polifunzionale. Ringrazio la famiglia Giannini per la fiducia, certo che l’entusiasmo della nostra #Estate90 non finirà a settembre».

INTERVISTA A MIKY FALCICCHIO